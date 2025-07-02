Королева Нидерландов Максима объяснила инцидент с "высмеиванием" Трампа

Королева Максима заявила, что она не пыталась высмеять или перекривить президента США Дональда Трампа во время его визита в Нидерланды на саммит НАТО в Гааге. По ее словам, встреча с американским лидером оказалась приятным опытом.

Курьезный случай с королевой Максимой и Трампом

Саммит НАТО в Гааге состоялся с 24 по 25 июня. В нем принял участие президент США Дональд Трамп, посетивший королевскую семью. Трамп провел разговор в резиденции короля Нидерландов Виллем-Александром и его супруги королевы Максимы, где камеры зафиксировали курьезный инцидент.

В какой-то момент королева Максима повернулась к журналистам и скривила выражение лица подобно Трампу. Видео сразу стало популярным и распространилось в сети, предполагая, что таким образом нидерландская королева высмеяла президента США.

Через неделю после инцидента королева Максима в разговоре с AD объяснила ситуацию. По ее словам, она не пыталась пошутить над Трампом, а просто поблагодарила кого-то в зале.

"Я сказала "спасибо" кому-то, кто помог", — объяснила королева Максима.

Кроме того, королева Нидерландов назвала встречу с Трампом "приятным опытом".

Видео на котором зафиксировали курьезный случай, когда королева Максима якобы высмеивает Дональда Трампа:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле высмеяли Трампа из-за его слов о российском диктаторе Владимире Путине.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда Трамп ошибся номером и устроил скандал. Президент США набросился на своего бывшего советника с оскорблениями, а затем понял, что звонит по телефону не тому человеку, которому планировал.