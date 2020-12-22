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Корниенко рассказал, когда ждать перевыборов мэра в Харькове, а также поделился планами на зимний отдых

Процесс должен пройти несколько этапов

сегодня, 17:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава партии "Слуга народа" считает преждевременным думать о перевыборах местного головы в Харькове.

Корниенко рассказал, когда ждать перевыборов мэра в Харькове, а также поделился планами на зимний отдых

Как сообщил председатель "Слуги Народа" Александр Корниенко, выборы в первой столице сначала должны назначить по инстанциям — сначала горсовет Харькова, Терехов — исполняющий обязанности городского главы должен обратиться в соответствующий комитет, комитет подготовит соответствующее решение, которое, в рамках законодательства Украины парламент должен будет рассмотреть на протяжении 90 дней. А уже после данного алгоритма можно будет говорить о кандидатуре в мэры Харькова. Учитывая количество промежуточных процедур, Корниенко считает, что процесс определения даты голосования будет небыстрым. 

Также глава "Слуг" рассказал, что для новогоднего отдыха выбрал наиболее бюджетный, но теплый вариант — празднике он встретит на курорте в Египте. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуги народа", сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук. Она заявила, что данное решение стало рекомендацией для всех. По словам Кравчук некорректно отдыхать на люкс-курортах во время экономического кризиса, несмотря на то, что Слуги в состоянии потратить приличную сумму денег на новогодний релакс.

Кроме того, порталу стало известно о том, что во время заседания украинского парламента сегодня, 15 декабря, очередной народный избранник был замечен за скандальной перепиской. Депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Колюх сегодня выбирал место, где провести новогодние и рождественские праздники. Для отдыха он избрал не зимние курорты в Украине, например, в Карпатах, а теплый отдых в Доминиканской республике



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7568
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