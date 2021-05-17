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Корабль королевского флота Великобритании направляется в Украину (Фото и видео)

Корабль королевского флота Великобритании HMS Trent уже пересек пролив Босфор и Дарданеллы

сегодня, 08:24
Автор:

Кириєнко Анна

Корабль королевского флота Великобритании HMS Trent вскоре прибудет в Украину. Об этом сообщается в Твиттере посольства Великобритании в Турции.

Корабль королевского флота Великобритании направляется в Украину (Фото и видео)

Британский корабль прибудет в Украину - детали (фото, видео). Фото: royalnavy.mod.uk

Как известно из сообщения посольства, патрульный корабль прибудет в Одессу.

Британский морской транспорт движется в Украину в сопровождении береговой охраны Турции.

Недавно HMS Trent прошел через пролив Босфор и Дарданеллы. Члены команды успели отснять невероятные фотографии и видео.

Стоит отметить, что цель прибытия посольство так и не назвал.

Как известно, HMS Trent — британский патрульный корабль береговой охраны класса Ривер. Назван в честь реки Трент. Всего в британской королевской семье шесть кораблей с таким названием.

Напомним, что делегация Вооруженных Сил Украины и представители Соединенного Королевства Великобритании договорились об углублении военного сотрудничества.

Две стороны договорились о военном сотрудничестве во время официального визита ВСУ в Великобританию. В ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

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Источник: https://twitter.com/UKinTurkey/status/1393843900041863168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1393891305005232128%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Fkorabl-korolevskogo-flota-velikobritanii-nap
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