Копите деньги: когда цены в Украине достигнут пика

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ближайшие месяцы ценовое давление в Украине будет сохраняться. Инфляционный пик прогнозируется во втором квартале 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (январь 2025 года).
Цены на продукты. Фото из открытых источников
В отчете отмечается, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом измерении, что превысило предыдущий прогноз НБУ за октябрь (9,7%).
По информации НБУ, высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами худших прошлогодних урожаев.
Вместе с тем усиливалось и фундаментальное ценовое давление. Об этом свидетельствует дальнейшее ускорение базовой инфляции (до 10,7% г/г в декабре), в частности из-за стремительного роста цен на услуги (12,5% г/г в декабре). Такая ценовая динамика обусловлена увеличением расходов бизнеса на сырье, материалы и электроэнергию, а также повышением зарплат на фоне сохранения дефицита кадров, пояснили в Нацбанке.
По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала — 12%, в конце IV квартала — 8,4%.
Читайте также на портале "Комментарии" — тарифы на коммуналку все-таки повысят: когда это произойдет.
Новости