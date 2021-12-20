Контрабанда, скрутки и рост сумм налогов: СМИ обьяснили, чем Минфин будет заниматься в 2022 году

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Козлова Альбіна
Дальнейшее повышение налогов, новые способы контроля доходов граждан, отказ от борьбы со "скрутками" и контрабандой на таможне, рост стоимости внешних займов для будущих поколений. Это основные перспективы для бизнеса и граждан на 2022 год, которые озвучил министр финансов Сергей Марченко в нескольких последних интервью. Об этом пишут "Українські новини".
Министр финансов назвал основные перспективы для бизнеса и граждан, фото из открытых источников
По мнению авторов материала, министр Марченко отказывается обсуждать какие-либо инициативы, связанные с понижением налогового давления на граждан и бизнес.
Более того, из риторики Марченко становится понятно, что основной курс Минфина — как, к слову, и налогового комитета Рады — это увеличение налогового бремени. В частности, министр "сожалеет", что из финальной версии скандального законопроекта 5600 убрали повышение налогов для застройщиков (что должно было привести к удорожанию недвижимости на 15-20%). При этом, по его же расчетам, то, что он называет "схемами" при строительстве жилья, могло бы принести в бюджет всего 3 млрд грн.
Тем не менее, по их мнению, даже если конкретно эта инициатива провалится или не будет оформлена как законопроект, понятен общий вектор, в котором двигается Минфин: "вместо борьбы с реальными теневыми схемами (скрутки и контрабанда), будут пытаться найти способ "обилетить" гораздо более "податливую" аудиторию — обычных граждан". Объемы внешних займов также никто не собирается снижать.
Добавим сюда нестабильную ситуацию на востоке страны, рост мировых цен на продовольствие, сворачивание международных программ поддержки экономик после пандемии — и получим практически нерешаемую задачу по выходу на внешние рынки. А значит — невозможность профинансировать необходимые расходы, добавляют авторы. Для погашения дефицита, необходимо будет привлекать деньги МВФ в обмен на "реформы".
Описанные вызовы и кризисы — это возможности для украинской экономики, считает Марченко.
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