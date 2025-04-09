Консультации по соглашению с США обойдутся Украине "в копеечку: названа впечатляющая сумма

Кабинет Министров Украины принял решение выделить 113 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения консультационных услуг, необходимых для заключения соглашения с США в рамках ресурсного сотрудничества. Соответствующее постановление №316 обнародовано правительством.

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В частности, Министерство экономики получило 59 миллионов гривен, а Министерству юстиции было выделено 54 миллиона гривен.

"В целях защиты национальных интересов Украины и формирования позиции страны с учетом специфики законодательства Украины и США во время подготовки к переговорам с американской стороной по заключению соглашения по Инвестиционному фонду восстановления, выделяется 113 005 тысяч гривен из резервного фонда на осуществление мер, связанных с предоставлением консультационных услуг", — говорится в распоряжении правительства.

В документе также говорится о необходимости привлечения консультантов с опытом в сфере управления государственным долгом и внешними ссудами, а также международных юридических компаний для подготовки переговорных позиций Украины в контексте соглашения с США. Это часть переговоров по распределению важных природных ресурсов.

Первая вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что на этой неделе делегация Украины отправится в Вашингтон для продолжения переговоров. Делегация будет состоять из заместителей министров экономики и юстиции, но без высокопоставленных политиков, поскольку на этом этапе нужны только технические консультации.

Портал "Комментарии" писал, что российская угроза для государств НАТО будет оставаться актуальной еще много лет, даже если будет заключено мирное соглашение с Украиной. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 3 апреля.