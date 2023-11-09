Конкурс на должность руководителя первого подразделения детективов НАБУ: СМИ и общественность требуют прозрачности

В НАБУ проходит открытый конкурс на должность руководителя первого подразделения детективов, лицо, которое назначат по итогам конкурса на должность, может оказать существенное влияние на работу бюро, так как под его руководством окажется около 60. Однако у общественности есть подозрения относительно прозрачности конкурса. Об этом сообщает издание "Апостроф" по материалам публикации "Антикора".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (фото из открытых источников)

Принципы, по которым должен проходить и проводиться конкурс, утвержденные приказом НАБУ от 05.10.2023 №137 таковы:

1) равные возможности – в конкурсе может участвовать каждый гражданин Украины, отвечающий квалификационным требованиям к кандидатам на вакантную должность в Национальном бюро и в отношении которого не применяются запреты назначения, определенные действующим законодательством;

2) прозрачность – конкурс осуществляется открыто, с обязательным информированием общественности путем обнародования информации об объявлении конкурса на вакантные должности, основные требования к кандидатам на вакантные должности, процедуру, этапы и сроки проведения конкурса, принципы и условия отбора кандидатов, ход конкурса и его результаты на официальном сайте Национального бюро;

3) объективность оценки – многоступенчатый отбор во время проведения конкурса создает условия для объективного и беспристрастного выяснения способности кандидатов по своим личным, деловым и моральным качествам, возрасту, образовательному и профессиональному уровню и состоянию здоровья эффективно выполнять соответствующие должностные обязанности в должностях работников Национального бюро.

Таким образом, должны быть созданы условия для объективного и беспристрастного выяснения возможности кандидатов, а конкурс должен осуществляться открыто, с обязательным информированием общественности.

Однако, как пишет "Антикор" со ссылкой на свои источники, "есть два "особых" претендента, за которых "просят", а также, что "все уже якобы решено, настоящего конкурса не происходит, и результат конкурса уже якобы предварительно утвержден".

Журналисты обратились к главе комиссии Гизо Углаве с требованием обеспечить проведение конкурса открыто, беспристрастно, а о результате сообщить общественности.