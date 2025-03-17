Конкуренция Патрону: кто может стать новыми блогерами-спасателями

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Недилько Ксения
Пушистое пополнение в кинологической семье ГСЧС. В Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины настоящий праздник — служебная немецкая овчарка Zoterhof Гучи (Кена) стала мамой двух чудесных щенков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Щенок кинологической службы ГСЧС
На странице ведомства в Instagram опубликовали фото Ноты и Навары. Малышам уже 2,5 месяца, они неугомонны, игривые и любознательные. Мир вокруг – для них большое приключение!
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети распространялась информация о том, что любимец украинских детей и четвероногий друг ГСЧСников Пес Патрон "ушел за радугу", то есть умер.
В ГСЧС заявили, что это фейк. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с собакой и сообщил, что они находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.
"С Патроном все хорошо! Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года", — отмечают в ГСЧС.
Также "Комментарии" писали , как Патрон "раскритиковал" Илона Маска.
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