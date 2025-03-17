Конкуренция Патрону: кто может стать новыми блогерами-спасателями

Пушистое пополнение в кинологической семье ГСЧС. В Межрегиональном центре быстрого реагирования ГСЧС Украины настоящий праздник — служебная немецкая овчарка Zoterhof Гучи (Кена) стала мамой двух чудесных щенков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Щенок кинологической службы ГСЧС

На странице ведомства в Instagram опубликовали фото Ноты и Навары. Малышам уже 2,5 месяца, они неугомонны, игривые и любознательные. Мир вокруг – для них большое приключение!

"Мы уверены — впереди у Ноты и Навы большое будущее, ведь их миссия чрезвычайно важна: спасать человеческие жизни. Будем вместе следить за их профессиональным становлением", – отметили в ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети распространялась информация о том, что любимец украинских детей и четвероногий друг ГСЧСников Пес Патрон "ушел за радугу", то есть умер.

В ГСЧС заявили, что это фейк. Начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев снял видео с собакой и сообщил, что они находятся в командировке, где разминируют загрязненные взрывоопасными предметами земли.

"С Патроном все хорошо! Он жив, здоров, продолжает выполнять свои важные задачи и желает всем счастливого Нового года", — отмечают в ГСЧС.

Также "Комментарии" писали , как Патрон "раскритиковал" Илона Маска.