Конфронтация отменяется: о чем все-таки договорились США и Китай

Соединенные Штаты и Китай договорились об отмене таможенных тарифов и экспортных ограничений Пекина для редкоземельных металлов. При этом консультации продолжаются и есть еще ряд спорных вопросов, по которым стороны не пришли к согласию. Об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Министр торговли США Говард Лутник отметил, что по итогам переговоров в Лондоне 10 июня, документ детализирует договоренности, достигнутые в июне в Женеве, предусматривающие ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.

Однако реализация женевских договоренностей осложнилась из-за ограничений со стороны Пекина на экспорт критически важных минералов. Это привело ко введению со стороны Вашингтона ограничений на экспорт технологической продукции в Китай.

Лутник сообщил, что в рамках достигнутого в Лондоне соглашения, США дали добро на то, чтобы уступить и согласиться на частичное снятие введенных в ответ ограничений, но детали пока не разглашаются.

Он отметил, что согласованный в Лондоне рамочный документ будет передан на утверждение лидерам обоих государств. В случае одобрения президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, стороны перейдут к реализации рамочного соглашения.

Заместитель министра торговли Китая Ли Ченган также подтвердил о достижении принципиальной договоренности по внедрению решений, которые были согласованы лидерами государств в телефонном разговоре 5 июня и во время переговоров в Женеве.

В то же время, несмотря на позитивный сигнал для рынков, эксперты отмечают, что это соглашение не урегулирует стратегические разногласия между сторонами, в частности относительно односторонних тарифов Дональда Трампа и давними жалобами США на государственную, экспортно-ориентированную модель экономики Китая.

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