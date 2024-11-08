Конфликт с военкоматом: Стерненко заявляет о мести за критику армии

Известного украинского активиста и блогера Сергея Стерненко могут принудительно доставить в военкомат из-за нарушения правил военного учета. Приморский районный ТЦК Одессы обратился в полицию с просьбой объявить Стерненко в розыск, но сам активист заявляет, что это реакция на его критику армейских структур и призывы к реформам.

Одесский военкомат вызывает Стерненко в ТЦК

Новость о возможном розыске Стерненко появилась в соцсетях, и сам активист утверждает, что впервые узнал это из российских пророссийских изданий, а не от правоохранителей. По его словам, он проверил официальную базу "Резерв" и не нашел никаких подтверждений того, что его разыскивают. Также он добавил, что давно обновил адрес на Киев и не получал никаких запросов или повесток по новому месту жительства.

"Отдельный сюр – в день якобы объявление в розыск я находился на встрече в Минобороны. Через день на еще одной. Словом, вел себя как скрывающийся… Будем разбираться с этой интересной ситуацией, но уже есть основания полагать, что это может быть" "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные", — написал блогер в Telegram-канале.

В то же время Одесский военкомат обвиняет блоггера в манипуляциях. В ТЦК сообщили, что Стерненко уплатил административный штраф за нарушение военного учета и прошел военно-врачебную комиссию. Чиновники отмечают, что действуют исключительно в рамках закона и не имеют целью дискредитировать активиста. Напротив, по словам представителей военкомата, Стерненко пытается использовать ситуацию, чтобы получить поддержку общественности и посеять недоверие к военным структурам.

"Такие обвинения безосновательны и цель вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", — отмечают в ТЦК и СП.