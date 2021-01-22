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Конец локдауна в Украине: как будут работать школы, вузы и детсады

Ученики вернутся в школы уже в понедельник

сегодня, 09:31
Автор:

Гриниченко Дима

В Министерстве образования и науки Украины разъяснили, как будут работать школы, вузы и другие заведения образования после окончания жесткого карантина.

Конец локдауна в Украине: как будут работать школы, вузы и детсады

Фото: echokieva

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ограничительные меры, которые действовали с 8 по 24 января, утратят свою силу с 25 января.

В то же время, после локдауна работа заведений образования продолжится в режиме "оранжевой зоны" карантина.

Лица, которые прибывают в Украину для обучения из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, подлежат двухнедельной самоизоляции. 

Эта норма не будет касаться людей, которые не имели контакта с больными коронавирусом.

Будет запрещено: 

- Посещать вузы и ПТУ группами не более 20 человек. Эта норма не касается детсадов и общеобразовательных школ;

- Посещать заведения образования, если на самоизоляции из-за контакта с больными находятся более 50% учащихся и персонала;

- Проводить массовые и развлекательные мероприятия (спектакли, концерты, праздники) при участии детей больше чем одной группы или класса и зрителей (посетителей).

Также самоизоляции подлежат все, кто пребывает с территории оккупированного Донбасса и Крыма, кроме тех, кто не имел контактов с больными коронавирусом.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, при благоприятной эпидемиологической ситуации, студенты вузов и ПТУ смогут продолжить обучение в очном или смешанном формате. 

Решение о жестком карантине было принято Кабинетом министром в середине декабря 2020 года, его действие заканчивается 25 января.

Ранее мы сообщали о том, что украинские предприниматели думают о локдауне.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/yak-pracyuvatimut-zakladi-osviti-z-25-sichnya-rozyasnennya-mon
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