Конец локдауна в Украине: как будут работать школы, вузы и детсады

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Гриниченко Дима
В Министерстве образования и науки Украины разъяснили, как будут работать школы, вузы и другие заведения образования после окончания жесткого карантина.
Фото: echokieva
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Ограничительные меры, которые действовали с 8 по 24 января, утратят свою силу с 25 января.
В то же время, после локдауна работа заведений образования продолжится в режиме "оранжевой зоны" карантина.
Лица, которые прибывают в Украину для обучения из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, подлежат двухнедельной самоизоляции.
Эта норма не будет касаться людей, которые не имели контакта с больными коронавирусом.
- Посещать вузы и ПТУ группами не более 20 человек. Эта норма не касается детсадов и общеобразовательных школ;
- Посещать заведения образования, если на самоизоляции из-за контакта с больными находятся более 50% учащихся и персонала;
- Проводить массовые и развлекательные мероприятия (спектакли, концерты, праздники) при участии детей больше чем одной группы или класса и зрителей (посетителей).
Также самоизоляции подлежат все, кто пребывает с территории оккупированного Донбасса и Крыма, кроме тех, кто не имел контактов с больными коронавирусом.
По словам министра образования Сергея Шкарлета, при благоприятной эпидемиологической ситуации, студенты вузов и ПТУ смогут продолжить обучение в очном или смешанном формате.
Решение о жестком карантине было принято Кабинетом министром в середине декабря 2020 года, его действие заканчивается 25 января.
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