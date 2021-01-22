Конец локдауна в Украине: как будут работать школы, вузы и детсады

В Министерстве образования и науки Украины разъяснили, как будут работать школы, вузы и другие заведения образования после окончания жесткого карантина.

Фото: echokieva

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ограничительные меры, которые действовали с 8 по 24 января, утратят свою силу с 25 января.

В то же время, после локдауна работа заведений образования продолжится в режиме "оранжевой зоны" карантина.

Лица, которые прибывают в Украину для обучения из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, подлежат двухнедельной самоизоляции.

Эта норма не будет касаться людей, которые не имели контакта с больными коронавирусом.

Будет запрещено:

- Посещать вузы и ПТУ группами не более 20 человек. Эта норма не касается детсадов и общеобразовательных школ;

- Посещать заведения образования, если на самоизоляции из-за контакта с больными находятся более 50% учащихся и персонала;

- Проводить массовые и развлекательные мероприятия (спектакли, концерты, праздники) при участии детей больше чем одной группы или класса и зрителей (посетителей).

Также самоизоляции подлежат все, кто пребывает с территории оккупированного Донбасса и Крыма, кроме тех, кто не имел контактов с больными коронавирусом.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, при благоприятной эпидемиологической ситуации, студенты вузов и ПТУ смогут продолжить обучение в очном или смешанном формате.

Решение о жестком карантине было принято Кабинетом министром в середине декабря 2020 года, его действие заканчивается 25 января.

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