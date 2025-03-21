Кондратьевы доводят до банкротства крупнейшее месторождение соли: что заявил совладелец "Катион Инвест"

Предприятие "Катион Инвест", которое должно было стать ключевым поставщиком украинской соли, фактически парализовано. А нынешний директор компании Сергей Кондратьев и его отец и совладелец "Катиона" Валентин Кондратьев целенаправленно доводят Тереблянское месторождение до банкротства, используя разные схемы вывода средств и имущества. Ряд фактов, указывающих на соответствующие злоупотребления, привел совладелец "Катион Инвест" Игорь Герей, пишет сайт "Українські новини".

Соль. Фото из открытых источников

"Кондратьев-старший использовал деньги, полученные от АО „ЮКОН“, чтобы через свое АО "ЭХО" выдать ссуду компании „Катион Инвест" под 25% годовых. При этом сам "ЮКОН", единственный реально инвестировавший в проект добычи соли на Тереблянском месторождении, предоставил ссуду под формальные 0,01% годовых", – отмечает Игорь Герей.

По его словам, также есть информация, что Кондратьев-старший мог начать "выводить" на свои компании из "Катиона" имущество в оплату каких-либо искусственных долгов. Еще один способ – вывод активов предприятия.

По информации Герея, Кондратьевы уже переоформили на свои компании часть имущества "Катион Инвест", в том числе шахтный конвейер, стоимость которого составляет более 9,6 млн. грн. В то же время, за это оборудование предприятие до сих пор не рассчиталось (это подтверждается информацией из реестра судебных решений), что еще больше ухудшает финансовое состояние компании.

"То есть оборудование осталось у Кондратьева-старшего, а долг за него – у "Катиона". Не удивлюсь, если впоследствии выяснится, что другое имущество „Катиона" из-за искусственных долгов тоже переоформили на компании Кондратьева-старшего. И получится так, что сначала создали долги, а затем вывели и переоформили оборудование на себя", – объясняет Герей.

Он продолжает, несмотря на все эти проблемы, Кондратьевы уверяют местные власти и суды, что шахта продолжает работать. Их представители даже заявляли в суде, что планируют извлечь 21 тысячу тонн соли до марта 2025 года. Однако, как указывает Герей, никаких добывающих работ на шахте не ведется как минимум с лета 2024 года. Более того, в судебных материалах могут быть доказательства того, что Кондратьевы могли заниматься продажей соли без официального учета, якобы подтверждающих данные Бюро экономической безопасности Украины.

"Несмотря на многочисленные нарушения, сменить руководителя компании пока невозможно. Акционеры неоднократно инициировали собрание, чтобы уволить Кондратьева-младшего и назначить нового директора, но Кондратьев-старший саботирует его. Из-за отсутствия одного из акционеров нет кворума для принятия соответствующего решения. Кондратьев-младший пытается уволиться через суд с должности директора. Это, по словам Герея, склоняет к мнению, что Кондратьевы намеренно пытаются надежно скрыть все свои некомпетентные решения и непрофессиональные действия, причиненные ущерб предприятию, окончательно заблокировать его деятельность, доведя до банкротства, и при этом не понести никакой ответственности, заблаговременно уволившись через суд".

Отмечается, что следующее собрание акционеров запланировано на 25 марта 2025 года. Главный вопрос – увольнение Кондратьева-младшего и назначение нового руководителя, который сможет запустить предприятие и вернуть его к нормальной работе.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить журналистов, которым интересна и небезразлична ситуация, возникшая в ООО "Катион Инвест", принять участие в общем собрании участников и задать свои вопросы участникам общества и директору", — призвал Герей.

Собрание состоится 25 марта 2025 в 11:30 в Киеве по адресу: ул. Болсуновская, 13-15, Бизнес-центр IQ, второй этаж, конференц-зал "И CONFERENCE ROOM". Регистрация участников – 25 марта с 11.15 до 11.30.



