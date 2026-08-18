Кому выгодны прогнозы о стремительном подорожании украинской земли - СМИ

Несмотря на прогнозы стремительного роста цен на украинскую землю, через пять лет после открытия рынка гектары дорожали значительно медленнее, чем ожидали его самые активные промоутеры. Теперь на рынке снова раздаются прогнозы о резком подорожании земли. В то же время, сами авторы таких прогнозов часто являются непосредственными участниками рынка, которые зарабатывают на земельных инвестициях – говорится в материале УНИАН

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В 2026 году в информационном пространстве снова активно звучат оптимистичные прогнозы по украинской земле. В частности, соучредитель инвестиционной платформы Zeminvest Александр Черный прогнозирует, что в ближайшие три года сельскохозяйственная земля в Украине может подорожать до 80% в долларовом выражении. Сходные оценки дают и другие представители сегмента земельных инвестиций.

Среди публичных спикеров, формирующих этот нарратив, представители "Твоего Круга", Zeminvest, "Доброзем", KupiPai, инвестфонда "Грунтовно" и других компаний, работающих с земельными инвестициями и управлением активами. В то же время важно учитывать не только содержание прогнозов, но и кто их озвучивает и какой бизнес стоит за экспертной позицией.

Часть наиболее активных спикеров напрямую продает земельные инвестиционные продукты, сопровождает сделки или управляет активами инвесторов. Чем больше людей покупает землю, тем больше могут быть комиссионные доходы, объемы активов в управлении и доходы от сопутствующих сервисов. Поэтому, отмечает издание, прогноз роста цены для такого участника рынка является профессиональной оценкой и частью бизнес-коммуникации. Такие прогнозы следует оценивать с поправкой на потенциальный конфликт интересов.

Показательна история предварительных прогнозов. Ожидалось, что выход юридических лиц на рынок в 2024 году спровоцирует дефицит земельных участков и резкое усиление конкуренции за паи. Этого не вышло. Через пять лет после запуска рынка земля средний рост цены в долларовом эквиваленте составил около 5% в год, а средняя доходность земельных инвестиций – примерно 5%. Продажа земельного участка при этом может продолжаться годами, хотя инвесторам предлагали рассматривать землю как актив, из которого можно быстро выйти в деньги. На практике быстрая продажа часто предполагает дисконт к рыночной стоимости, говорится в материале УНИАН.

Не сбылись и другие ожидания, которые использовались для популяризации земельных инвестиций. Прогнозировалось, что арендная плата будет расти на 10-15% в год, а доходность земельных активов превысит 10% в валюте. На практике арендная плата оказалась теснее связанной с реальным финансовым результатом агропроизводителя. Если прибыльность агропроизводства не растет, возможности повышения арендной платы ограничены.

По мнению авторов материала, именно война в значительной степени объясняет, почему земельный рынок развивался медленнее, чем прогнозировали его промоутеры. Аграрный бизнес вынужден был концентрировать средства на производстве, логистике и ликвидности. Покупка земельных банков в таких условиях конкурировала за капитал с приобретением техники, строительством элеваторов, развитием переработки и другими инвестициями, непосредственно влияющими на операционную деятельность.

В то же время, фундаментальные условия для повторения польского сценария подорожания земли в Украине отсутствуют. Польский рынок развивался при масштабной бюджетной поддержке агросектора со стороны ЕС. Украина такой системы гектарных выплат не имеет, а потому механическое сравнение стоимости украинской земли с польской, на которой часто строятся оптимистичные прогнозы, не учитывает принципиальную разницу между двумя моделями аграрной экономики, отмечает УНИАН.

В результате интересы инвестора и агропроизводителя могут все больше расходиться. Для инвестора подорожание земли значит возможный прирост капитала. Производитель заинтересован в доступности земельного ресурса и контролируемой себестоимости. Чем дороже становится земля, тем выше затраты на выкуп земельных банков и нагрузку на капитал агробизнеса.

Именно поэтому, добавляет издание, прогноз о грядущем стремительном росте цены земли следует рассматривать не только как экономическую оценку, но и через призму интересов того, кто его озвучивает – особенно если этот спикер работает в компании, зарабатывающей на привлечении инвесторов в земельные активы.

Украинский земельный рынок продолжает развиваться без спекулятивного ажиотажа, прогнозируемого несколько лет назад. Сегодня важно оценивать не только потенциальную цену гектара в будущем, но и реальные экономические факторы, способные эту цену обеспечить. И всякий раз, когда рынок снова слышит о неминуемом земельном буме, стоит задать простой вопрос: это прогноз независимого наблюдателя или предложение от участника рынка, заинтересованного в том, чтобы земля продавалась дороже?