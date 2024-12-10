logo

BTC/USD

97436.07

ETH/USD

3749.10

LTC/USD

113.62

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кому из лидеров мира доверяют украинцы: только к одному доверие выросло в 2024 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Кому из лидеров мира доверяют украинцы: только к одному доверие выросло в 2024 году

У украинцев выросло доверие только к одному западному лидеру, тогда как к остальным – упало.

сегодня, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

По сравнению с прошлым годом у украинцев снизилось доверие к большинству мировых лидеров. Исключением стал президент Франции Эмманюэль Макрон – он единственный, к кому доверие в 2024 году выросло по сравнению с результатами аналогичного опроса 2023 года. Однако общими лидерами по доверию среди украинцев стали другие политики.

Кому из лидеров мира доверяют украинцы: только к одному доверие выросло в 2024 году

Кому доверяют украинцы. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса проведенного по заказу Центра "Новая Европа", в 2024 году доверие украинцев к президенту Франции Эмманюэлю Макрону выросло на 3,9%. Он стал единственным западным лидером, увеличившим показатель доверия среди украинцев.

Однако Макрон оказался не лидером рейтинга иностранных политиков. Больше всего украинцы в 2024 году доверяют президентке Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляен. После нее следует президент Польши Анджей Дуда, а тройку лидеров замыкает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Кому из лидеров мира доверяют украинцы больше всего:

  • — Урсула фон дер Ляен – 65%
  • — Анджей Дуда – 64,6%
  • — Джастин Трюдо – 59,9%
  • — Эмманюэль Макрон – 58,4%
  • — Мая Санду – 57,3%
  • — Джо Байден – 55,2%
  • — Кир Стармер – 52%
  • — Марк Рютте – 48,3%

Больше рейтинг доверия просел у президента США Джо Байдена. Он потерял 26,6% доверия украинцев. Также более чем на 20% доверие уменьшилось к канцлеру Германии Олафу Шольцу. Ему доверяет всего треть опрошенных респондентов.

Как и в прошлом году, меньше всего украинцы доверяют российскому диктатору Владимиру Путину, белорусскому лидеру Александру Лукашенко и руководителю Китая Си Цзиньпину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только трое политиков в Украине имеют положительный рейтинг баланса доверия.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, которые определили пять политиков, которым украинцы доверяют меньше всего.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости