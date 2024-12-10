Кому из лидеров мира доверяют украинцы: только к одному доверие выросло в 2024 году

По сравнению с прошлым годом у украинцев снизилось доверие к большинству мировых лидеров. Исключением стал президент Франции Эмманюэль Макрон – он единственный, к кому доверие в 2024 году выросло по сравнению с результатами аналогичного опроса 2023 года. Однако общими лидерами по доверию среди украинцев стали другие политики.

Кому доверяют украинцы. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса проведенного по заказу Центра "Новая Европа", в 2024 году доверие украинцев к президенту Франции Эмманюэлю Макрону выросло на 3,9%. Он стал единственным западным лидером, увеличившим показатель доверия среди украинцев.

Однако Макрон оказался не лидером рейтинга иностранных политиков. Больше всего украинцы в 2024 году доверяют президентке Европейской Комиссии Урсуле фон дер Ляен. После нее следует президент Польши Анджей Дуда, а тройку лидеров замыкает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Кому из лидеров мира доверяют украинцы больше всего:

— Урсула фон дер Ляен – 65%

— Анджей Дуда – 64,6%

— Джастин Трюдо – 59,9%

— Эмманюэль Макрон – 58,4%

— Мая Санду – 57,3%

— Джо Байден – 55,2%

— Кир Стармер – 52%

— Марк Рютте – 48,3%

Больше рейтинг доверия просел у президента США Джо Байдена. Он потерял 26,6% доверия украинцев. Также более чем на 20% доверие уменьшилось к канцлеру Германии Олафу Шольцу. Ему доверяет всего треть опрошенных респондентов.

Как и в прошлом году, меньше всего украинцы доверяют российскому диктатору Владимиру Путину, белорусскому лидеру Александру Лукашенко и руководителю Китая Си Цзиньпину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что только трое политиков в Украине имеют положительный рейтинг баланса доверия.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, которые определили пять политиков, которым украинцы доверяют меньше всего.