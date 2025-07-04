Кому больше всего доверяют украинцы: первая тройка

В июне 2025 года бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сохраняет самый высокий уровень доверия среди украинцев. Ему доверяют 70,9% респондентов, а баланс составляет +50,2 п.п. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства Владимир Зеленский занимает вторую позицию с уровнем доверия 63,5% и балансом +30,5 п.п. Глава ГУР Кирилл Буданова на третьем месте (53,9%, баланс +26,2 п.п.).

Далее идет глава СБУ Василий Малюк, которому доверяют 53,1% опрошенных. Его баланс доверия составляет +26,3 п.п.

Среди публичных деятелей, которые не занимают должностей во власти, довольно высокий уровень доверия имеет телеведущий Сергей Притула (37,5%), однако его баланс доверия отрицательный (-14,3 п.п.).

Однако люди, которые дольше всех в политике, пятый президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, имеют значительно более низкий уровень доверия (17,7% и 13,4% соответственно) и отрицательный баланс (-61,0 и -70,3 п.п.).

При этом отмечается, что респондентам был предложен ограниченный перечень фамилий.

Опрос проведен с 18 по 25 июня 2025 года среди 1000 респондентов по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

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В июне 2025 года уровень поддержки войны снизился до 74% по сравнению с максимумом мая (80%).



