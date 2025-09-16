logo

Кому больше всего доверяют украинцы, а кто вызывает сомнения
НОВОСТИ

Кому больше всего доверяют украинцы, а кто вызывает сомнения

Исследование Active Group показало, что украинцы больше всего доверяют ВСУ, СБУ и ГУР, а меньше всего - БЭБ, АРМА и УГО.

16 сентября 2025, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Вооруженные силы Украины остаются главным институтом доверия украинцев. На втором месте Служба безопасности Украины, а третье место занимает Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Кому больше всего доверяют украинцы, а кто вызывает сомнения

Кому больше всего доверяют украинцы. Фото из открытых источников

По данным исследования, более половины украинцев доверяют ВСУ. Это единственная государственная структура, получившая более 50% поддержки среди респондентов. На втором месте оказалась Служба безопасности Украины, а на третьем – Главное управление разведки Минобороны. Самые низкие показатели доверия продемонстрировали Нацагентство управления активами, Бюро экономической безопасности и Управление государственной охраны.

Каким учреждениям доверяют украинцы:

  • — ВСУ (Вооруженные силы Украины) – 52,3%
  • — СБУ (Служба безопасности Украины) – 36,5%
  • — ГУР (Главное управление разведки Минобороны) – 34,2%
  • — НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) – 20,4%
  • — САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) – 13,0%
  • — ДБР (Государственное бюро расследований) – 12,1%
  • — НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции) – 9,3%
  • — ВАКС (Высший антикоррупционный суд) – 6,5%
  • — МВД (Министерство внутренних дел Украины) – 5,6%
  • — АРМА (Нацагентство управления активами) – 5,0%
  • — БЭБ (Бюро экономической безопасности Украины) – 4,6%
  • — УГО (Управление государственной охраны Украины) – 4,0%
  • — ни одному — 24,1%
  • — затрудняюсь ответить — 7,4%

Что касается эффективности работы государственных структур во время войны, то тройка лидеров не изменилась: ВСУ, СБУ и ГУР остаются наиболее результативными, по мнению граждан. В то же время, на дне рейтинга снова оказались УГО, БЭБ, а также АРМА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге доверия к президенту, правительству и ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что в Украине снизилось доверие к Зеленскому.



