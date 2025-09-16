Кому больше всего доверяют украинцы, а кто вызывает сомнения

Вооруженные силы Украины остаются главным институтом доверия украинцев. На втором месте Служба безопасности Украины, а третье место занимает Главное управление разведки Министерства обороны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

Кому больше всего доверяют украинцы. Фото из открытых источников

По данным исследования, более половины украинцев доверяют ВСУ. Это единственная государственная структура, получившая более 50% поддержки среди респондентов. На втором месте оказалась Служба безопасности Украины, а на третьем – Главное управление разведки Минобороны. Самые низкие показатели доверия продемонстрировали Нацагентство управления активами, Бюро экономической безопасности и Управление государственной охраны.

Каким учреждениям доверяют украинцы:

— ВСУ (Вооруженные силы Украины) – 52,3%

— СБУ (Служба безопасности Украины) – 36,5%

— ГУР (Главное управление разведки Минобороны) – 34,2%

— НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) – 20,4%

— САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) – 13,0%

— ДБР (Государственное бюро расследований) – 12,1%

— НАПК (Нацагентство по предотвращению коррупции) – 9,3%

— ВАКС (Высший антикоррупционный суд) – 6,5%

— МВД (Министерство внутренних дел Украины) – 5,6%

— АРМА (Нацагентство управления активами) – 5,0%

— БЭБ (Бюро экономической безопасности Украины) – 4,6%

— УГО (Управление государственной охраны Украины) – 4,0%

— ни одному — 24,1%

— затрудняюсь ответить — 7,4%

Что касается эффективности работы государственных структур во время войны, то тройка лидеров не изменилась: ВСУ, СБУ и ГУР остаются наиболее результативными, по мнению граждан. В то же время, на дне рейтинга снова оказались УГО, БЭБ, а также АРМА.

