Кому без знания английского откажут в работе в госслужбе: Кабмин утвердил перечень должностей

Кабинет Министров принял решение о списке государственных должностей категорий "Б" и "В", для которых знание английского языка обязательно. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кто из чиновников должен знать английский. Фото: Getty Images

"Согласно Закону Украины "О применении английского языка в Украине" утвержден перечень должностей государственной службы категорий "Б" и "В", для кандидатов на которые знание английского языка является необходимым требованием", — говорится в заявлении.

Кроме того, предоставлены полномочия руководителям государственных органов определять списки таких должностей в своих структурах, где владение английским языком является обязательным. Этот список вступит в силу через четыре года после отмены или завершения военного положения в Украине.

Также следует напомнить, что Кабмин утвердил постановление, требующее от военнослужащих контрактной службы на офицерских, сержантских и старшинских должностях знания английского языка для руководящих должностей в ряде государственных учреждений.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла важные изменения в законодательство, касающееся национальных меньшинств, установив постоянное ограничение использования русского языка. Согласно новым положениям, языки национальных меньшинств, а также официальные языки стран Европейского Союза будут разрешены для использования в ряде сфер. В частности это касается политической рекламы, частных учебных заведений, университетов, а также специальных классов для национальных меньшинств.

Кроме того, в СМИ можно будет использовать не только языки ЕС, но и языки национальных меньшинств, что будет способствовать их сохранению и развитию. Однако эти изменения не распространяются на русский язык, который как язык государства-агрессора остается под запретом в ряде важных сфер, в частности в политическом и публичном пространстве.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Закон имеет шанс вступить в силу через 2-4 года после окончания войны.