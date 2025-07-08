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Компенсация за жилье без выезда комиссии: Кабмин принял новые правила

8 июля 2025, 00:59
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Автор:
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Ткачова Марія

Кабинет Министров 7 июля принял важное решение — теперь можно проводить обследование уничтоженного жилья дистанционно, без физического присутствия комиссии на месте. Это касается населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, и куда попасть слишком опасно. Нововведение заработает в рамках программы есть Восстановление.

Компенсация за жилье без выезда комиссии: Кабмин принял новые правила

Компенсация за жилье без выезда комиссии

Новый механизм разработало Министерство развития общин и территорий. Он позволит людям, потерявшим дом из-за российской агрессии, подать документы на компенсацию даже тогда, когда комиссия не может приехать на место обстрела.

"Из-за постоянных обстрелов во многих регионах специалисты просто не могут добраться до разрушенных домов. Поэтому мы запустили механизм, который позволит получить компенсацию без риска жизни", — пояснил министр Алексей Кулеба.

Как именно будет работать механизм:

  • комиссии, созданные местными властями или военными администрациями, будут собирать доказательства дистанционно;
  • будут использовать спутниковые фото, кадры из дронов или фото/видео, сделанные самими владельцами.

Чтобы подать фото, нужно выполнить несколько условий:

  • снимки должны быть цветными, четкими, с датой, геолокацией;
  • должен быть виден земельный участок, разрушены стены, крыша, вывески, таблички с адресами;
  • нужно сделать минимум 4 фото из разных ракурсов.

При необходимости можно добавить и другие доказательства: акты ГСЧС, полиции, свидетельства соседей.

После проверки комиссия составляет акт и вносит данные в Реестр поврежденного имущества. Это открывает путь к получению жилищного сертификата – документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе.

Также в министерстве готовят отдельную программу для внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий — жилые ваучеры, которые можно будет использовать на покупку нового дома или выплаты ипотеки. Первыми ими смогут воспользоваться семьи военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что В Херсоне служащие Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли подозрительную посылку, которую получал один из украинских военнослужащих. Как оказалось, внутри было взрывное устройство.



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Источник: https://mindev.gov.ua/news/zatverdzheno-mekhanizm-dystantsiinoho-obstezhennia-znyshchenoho-zhytla-na-terytoriiakh-aktyvnykh-boiovykh-dii
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