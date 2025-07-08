Компенсация за жилье без выезда комиссии: Кабмин принял новые правила

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Кабинет Министров 7 июля принял важное решение — теперь можно проводить обследование уничтоженного жилья дистанционно, без физического присутствия комиссии на месте. Это касается населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, и куда попасть слишком опасно. Нововведение заработает в рамках программы есть Восстановление.
Компенсация за жилье без выезда комиссии
Новый механизм разработало Министерство развития общин и территорий. Он позволит людям, потерявшим дом из-за российской агрессии, подать документы на компенсацию даже тогда, когда комиссия не может приехать на место обстрела.
"Из-за постоянных обстрелов во многих регионах специалисты просто не могут добраться до разрушенных домов. Поэтому мы запустили механизм, который позволит получить компенсацию без риска жизни", — пояснил министр Алексей Кулеба.
Как именно будет работать механизм:
Чтобы подать фото, нужно выполнить несколько условий:
При необходимости можно добавить и другие доказательства: акты ГСЧС, полиции, свидетельства соседей.
После проверки комиссия составляет акт и вносит данные в Реестр поврежденного имущества. Это открывает путь к получению жилищного сертификата – документа, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе.
Также в министерстве готовят отдельную программу для внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий — жилые ваучеры, которые можно будет использовать на покупку нового дома или выплаты ипотеки. Первыми ими смогут воспользоваться семьи военных.