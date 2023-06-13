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Компания SOCAR организовала визит школьников в Азербайджан

Начался визит в Азербайджан учителей и учащихся средней школы №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень

сегодня, 11:00
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Автор:

Станислав Молчанов

Целью визита, организованного и финансированного на основании поручения Президента Азербайджана, является защита здоровья украинских детей и организация их отдыха.

Компания SOCAR организовала визит школьников в Азербайджан

Компания SOCAR

В ходе визита учащиеся средней школы №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень подробно ознакомятся с культурой и традициями Азербайджана.


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Выражая благодарность за организацию визита, директор школы Валентина Антоненко сообщила, что во время войны школа серьезно пострадала. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева представительство SOCAR в Украине оперативно провело капитальный ремонт школы. В этот раз по поручению главы Азербайджанского государства представительство SOCAR в Украине организовало визит воспитанников школы.



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Источник: https://azertag.az/ru/xeber/Uchashchiesya_shkoly_imeni_akademika_Zarify_Alievoi_v_Irpene_posetili_Azerbaidzhan-2656136
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