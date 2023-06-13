Компания SOCAR организовала визит школьников в Азербайджан

Целью визита, организованного и финансированного на основании поручения Президента Азербайджана, является защита здоровья украинских детей и организация их отдыха.

Компания SOCAR

В ходе визита учащиеся средней школы №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень подробно ознакомятся с культурой и традициями Азербайджана.

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Выражая благодарность за организацию визита, директор школы Валентина Антоненко сообщила, что во время войны школа серьезно пострадала. По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева представительство SOCAR в Украине оперативно провело капитальный ремонт школы. В этот раз по поручению главы Азербайджанского государства представительство SOCAR в Украине организовало визит воспитанников школы.