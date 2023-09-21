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Компания, работающая с Минобороны РФ, ремонтирует после обстрелов энергообъекты Украины – экс-нардеп

сегодня, 16:01
Автор:
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Slava Kot
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Компания-подрядчик "Укрэнерго", которая готовит энергетическую инфраструктуру Украины к отопительному сезону, строила объекты по заказу Минобороны России. Гендиректор этой компании получил орден от президента РФ Путина. Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Компания, работающая с Минобороны РФ, ремонтирует после обстрелов энергообъекты Украины – экс-нардеп

Фото: Игорь Мосийчук

Со ссылкой на данные OpenDataBot он написал, что Корпорация производственных и коммерческих предприятий "Союз" в течение двух месяцев выиграла тендеров "Укрэнерго" на сумму почти 500 млн грн. Речь идет о строительстве и реконструкции электротрансформаторов, установлении систем физической защиты от обстрелов. Эта компания имеет тесную связь со страной-агрессором.


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"Российские агенты восстанавливают разрушенную энергосистему Украины и строят системы защиты от российских обстрелов зимой. Учитывая это, прошу считать это сообщение официальным публичным заявлением в СБУ", — написал экснардеп.

Корпорацию "Союз" возглавляет гражданин Украины Игорь Приходько. Он долгое время работал в РФ. Даже после оккупации Крыма и начала войны в 2014 году. С 2015 по 2021 год он руководил российским ООО "Холдинг Союз-Сеты". С 2010 по 2018 год параллельно возглавляло российское АО "Иск Союз-Сеты". Кроме того, являлся основателем российского ООО "Холдинг Союз-Генерация".

Компании по орбите Приходько строили олимпийские объекты в Сочи. За вклад Путин указом от 1 сентября 2014 г. наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Кроме того, аффилированные с Приходько фирмы выигрывали тендеры для Черноморского флота РФ. В частности, участвовали в строительстве в Новороссийске базы подлодок.

Кроме того, ссылаясь на данные Госаудитслужбы, Мосийчук сообщил, что аудит установил многомиллионные нарушения в контрактах "Укрэнерго" с корпорацией "Союз". По его информации, по данному факту уже были проведены обыски. Однако, несмотря на это, а также российский бекграунд владельца, государственная компания продолжает работать с этим подрядчиком.

"Надеемся, что украинские спецслужбы и правоохранительные органы защитят украинскую энергосистему от российской агентуры", — написал Мосийчук.



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Источник: https://www.unian.ua/society/kompaniya-shcho-pracyuye-z-minoboroni-rf-remontuye-pislya-obstriliv-energoob-yekti-ukrajini-nardep-12400365.html
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