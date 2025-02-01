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Компания из Житомира поставляла технику для военных санаториев РФ: СБУ раскрыла преступную схему

С целью миновать санкции, злоумышленники сначала переправляли продукцию через аффилированные фирмы в ЕС и Центральной Азии, где товар «перепаковали» под иностранные компании.

сегодня, 16:00
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Клименко Елена

Служба безопасности Украины раскрыла новую схему обхода санкций, касающуюся поставок украинской продукции в Россию. Как сообщает пресс-служба СБУ, в ходе оперативных мероприятий были обнаружены лица, продававшие оптовые партии отечественных систем отопления для российских военных нужд.

Компания из Житомира поставляла технику для военных санаториев РФ: СБУ раскрыла преступную схему

Фото: из открытых источников

Согласно материалам следствия, к организации этой схемы причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, специализирующейся на производстве тепловых котлов и конвекторов.

Выяснилось, что с мая 2022 г. украинский производитель скрыто осуществлял поставки своей продукции в предприятия РФ, работающие с правительственными структурами. Одним из основных клиентов стал бизнес в Курске, использовавший украинское оборудование для обеспечения военных санаториев в России.

Чтобы миновать санкции, злоумышленники сначала переправляли продукцию через аффилированные фирмы в ЕС и Центральной Азии, где товар перепаковали под иностранные компании. Затем продукция попадала в Беларусь, а оттуда в Россию. Благодаря этой схеме были доставлены несколько партий отопительных систем на сумму 65 миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях компании-производителя и дома организатора сделки были обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы, подтверждающие преступную деятельность.

СБУ сообщила руководителю отдела сбыта житомирской компании о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (содействие государству-агрессору). Злоумышленник находится под арестом без возможности внесения залога, и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, правоохранители также работают над привлечением к ответственности других участников схемы, в частности, жены фигуранта — владелицы житомирского предприятия. Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Портал "Комментарии" уже писал, что Служба безопасности Украины установила лица четырех российских генералов, отдавших приказ нанести удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, что привело к гибели 19 мирных жителей и травмированию еще 46 человек.



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Источник: https://t.me/SBUkr/14001
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