Компания Илона Маска будет сотрудничать с Украиной по вопросам космоса: подробности

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Вечканова Елена
Амбициозные мечты украинцев насчет покорения космического пространства совсем скоро могут превратиться в реальность. По сообщению народного депутата Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску.
Украина может запустить спутник "Сич 2-1" уже к 30-летию Независимости благодаря Маску. Фото из открытых источников
Как пояснил Наталуха, возглавляющий парламентский комитет по вопросам экономического развития, тема запуска "Сич 2-1" обсуждалась в высоких кабинетах уже не один месяц. Активно в этом направлении начали работать с марта 2020 года, правда стоимость такой задумки тогда варьировалась в ценовом диапазоне от 8 до 12 миллионов долларов. Пути реализации сверхамбициозной идеи совместно искали представители Министерства экономики, парламентского комитета во главе с Наталухой, конструкторского бюро "Південне" и, конечно, команда Держкосмического агентства.
И хотя мечта казалась несбыточной, в конце 2020 года украинские чиновники вышли на контакт с американской компанией SpaceX, создателем которой является знаменитый Илон Маск. И дела пошли вперед семимильными шагами.
Как объясняет Дмитрий Наталуха, сегодня можно утверждать, что Украина предварительно согласовала с организацией тонкости вероятно заключенного контракта. При этом цена запуска фантастически снизилась, по меньшей мере в восемь раз — теперь "Сич 2-1" может полететь в космос всего за 1 миллион долларов.
Уже в ближайшее время соответствующие документы могут быть подписаны, поэтому останется только решать различные текущие вопросы, касающиеся непростой процедуры путешествия на орбиту.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что космический корабль Starship, одна из разработок Илона Маска, не выдержал повторного запуска. Причины взрыва технологического чуда можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется публикации о том, как Маск умудрился потерять за день 15 миллиардов долларов.
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