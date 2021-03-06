Компания Илона Маска будет сотрудничать с Украиной по вопросам космоса: подробности

Амбициозные мечты украинцев насчет покорения космического пространства совсем скоро могут превратиться в реальность. По сообщению народного депутата Дмитрия Наталухи, украинская власть предварительно договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску.

Украина может запустить спутник "Сич 2-1" уже к 30-летию Независимости благодаря Маску. Фото из открытых источников

Как пояснил Наталуха, возглавляющий парламентский комитет по вопросам экономического развития, тема запуска "Сич 2-1" обсуждалась в высоких кабинетах уже не один месяц. Активно в этом направлении начали работать с марта 2020 года, правда стоимость такой задумки тогда варьировалась в ценовом диапазоне от 8 до 12 миллионов долларов. Пути реализации сверхамбициозной идеи совместно искали представители Министерства экономики, парламентского комитета во главе с Наталухой, конструкторского бюро "Південне" и, конечно, команда Держкосмического агентства.

"Чтобы понять всю серьезность намерений, стоит вспомнить, что тогдашний глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко под камеры пообещал найти в областном бюджете 1 млн. долларов США на запуск спутника, если этот проект сдвинется с места", — вспоминает Наталуха в своей публикации на Facebook.

И хотя мечта казалась несбыточной, в конце 2020 года украинские чиновники вышли на контакт с американской компанией SpaceX, создателем которой является знаменитый Илон Маск. И дела пошли вперед семимильными шагами.





Как объясняет Дмитрий Наталуха, сегодня можно утверждать, что Украина предварительно согласовала с организацией тонкости вероятно заключенного контракта. При этом цена запуска фантастически снизилась, по меньшей мере в восемь раз — теперь "Сич 2-1" может полететь в космос всего за 1 миллион долларов.

Уже в ближайшее время соответствующие документы могут быть подписаны, поэтому останется только решать различные текущие вопросы, касающиеся непростой процедуры путешествия на орбиту.

"Если все технические препятствия будут преодолены и профильное министерство все сделает вовремя — спутник действительно будет запущен в год 30-летия Независимости Украины, — убежден нардеп, добавив напоследок довольно оптимистичное: — Космос будет или украинским, или его не существует".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что космический корабль Starship, одна из разработок Илона Маска, не выдержал повторного запуска. Причины взрыва технологического чуда можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется публикации о том, как Маск умудрился потерять за день 15 миллиардов долларов.

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