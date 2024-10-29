Коммунальные тарифы и цены на продукты взлетели: украинцам грозит новый удар по кошельку

В Украине идет стремительное подорожание практически всего, что влияет на жизнь людей и их бюджет. По информации издания "Общественное", больше всего выросли цены на коммунальные услуги, где тарифы на воду, электроэнергию и газ поднялись на 18,7%. Но это не единственная область, где украинцам придется платить больше.

В Украине быстро растут цены в Украине

Значительно подорожали и медицинские услуги – на 11,9%. Стоимость образования тоже выросла на 12% в год. Экономисты обращают внимание, что также значительно выросли цены на продукты, особенно на овощи. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

"Одним из факторов инфляции есть урожай. Было довольно жаркое лето, а это негативно повлияло на урожайность, цену отдельных продуктов, в частности, овощей", — пояснил экономист Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

По его словам, капуста подорожала на 208,8%, картофель – на 88,8%, морковь – на 51%, а свекла – на 38,6%. Выросли в цене и другие продукты: сливочное масло (24,9%) и яблоки (20,4%). Такой скачок цен ощутим для каждого потребителя, поскольку подорожали основные продукты.

Повышение налогов также повлияло на цены. Как сообщает Национальный банк Украины, с сентября был поднят акцизный налог на топливо, что привело к удорожанию автогаза. В то же время, мировые цены на нефть остались низкими, а запасы были высокими, что сдерживало значительный рост цен на бензин и дизель.

"Первый этап повышения акцизного налога на топливо с сентября сказался, прежде всего, на подорожании автогаза, в то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сдерживали подорожание бензина и дизеля", — отметили в НБУ.