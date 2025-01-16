Комитет Совета по энергетике дал зеленый свет закупки оборудования для достройки Хмельницкой АЭС

Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно во время заседания Комитета по энергетике.

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"Предлагаем Верховной Раде Украины после рассмотрения во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении условий ведения бизнеса №11392" принять его во втором чтении и в целом с соответствующими технико-юридическими корректировками и новым названием "О разрешении на приобретение оборудования" для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС", — отметил председатель комитета по энергетики Андрей Герус.

За данное решение проголосовали 16 народных депутатов.

Во время заседания глава Министерства энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что развитие атомной энергетики в мире происходит стремительно и это объясняет необходимость как можно быстрее получить оборудование для завершения строительства Хмельницкой АЭС.

Ранее народный депутат Виктор Бондарь заявил, что достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС позволит создать тысячи новых рабочих мест и станет важным фактором для экономического и социального развития региона.

Как уже писали "Комментарии", решение о строительстве новых атомных энергоблоков в Украине должно быть принято исключительно национальными властями, поскольку Евросоюз не высказывал официальной позиции по этому вопросу. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Она отметила, что Европейский Союз не выражал ни поддержки, ни возражений по поводу строительства новых реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, и этот вопрос будет оставаться исключительно в компетенции украинских властей.