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Комикс о Супермене продали на аукционе за 2,6 млн долларов: как он выглядит (ФОТО)

Журнал о Супермене был продан за 2,6 миллиона долларов победителю, который пожелал остаться анонимным

19 декабря 2021, 21:25
Автор:

Денис Подставной
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Экземпляр комикса об известном супергерое продали на аукционе. Об этом пишет издание Associated Press.

Комикс о Супермене продали на аукционе за 2,6 млн долларов: как он выглядит (ФОТО)

Супермен. Иллюстрация: Pixabay

На онлайн-аукционе ComicConnect за большую сумму был продан комикс о Супермене. Сообщается, что журнал Superman#1 был выпущен в 1939 году. 

Мужчина, выставивший экземпляр на продажу приобрел его еще в 1979 году за десять центов. До этого времени он хранил его в специальном сейфе с контролем температуры. 
Во время проведения аукционе было сделано 30 ставок. В итоге журнал был продан за 2,6 миллиона долларов победителю, который пожелал остаться анонимным. 

Как пишет СМИ, у комикса было всего два владельца. Один раз его приобрели в газетном киоске в 1939 году, а затем перепродали в 1979 году. 

Комикс о Супермене продали на аукционе за 2,6 млн долларов: как он выглядит (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/robsalk

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что картридж с видеоигрой Super Mario Bros продали на аукционе за рекордную сумму. Новая сделка побила предыдущий рекорд, когда за копию игры Super Mario 64 отдали полтора миллиона долларов. Изначально, компания, которая занималась продажей, приобрела данный экземпляр 140 тысяч долларов, однако по итогу аукциона видеоигра ушла с молотка за два миллиона долларов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что автомобиль Трампа выставили на аукцион. Люксовая машина имеет двигатель мощностью в 510 лошадиных сил, который осуществляет восемь с половиной тысяч оборотов в минуту. Автомобиль является кабриолетом и его мягкая крыша может складываться всего за двадцать секунд. Сообщается, что начальная цена составляла 400-500 тысяч долларов. Отмечается, что транспортное средство сохранилось в хорошем состоянии. 


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Источник: https://apnews.com
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