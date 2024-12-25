Комик Розовый назвал Усика "п*тухом": в чем причина

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Черновалова Кристина
Украинский юморист Виктор Розовый жестко высказался об Александре Усике после его победы над Тайсоном Фьюри. В своих сторозах в Instagram комик назвал боксера "п*тухом" и раскритиковал украинцев, которые радуются его триумфу. Виктор, сам ветеран войны и получивший тяжелое ранение на фронте, забросил Усику старые ошибки, связанные с его действиями в Крыму.
Виктор Розовый резко раскритиковал Усика
По мнению юмориста, Усик не заслуживает народной поддержки из-за своей неоднозначной позиции относительно Крыма.
Комик упомянул о действиях Усика во время оккупации Крыма в 2014 году. Тогда спортсмен организовывал боксерские турниры на полуострове, сотрудничая с оккупационной администрацией. Розовый опубликовал фото с тех времен, где Усик изображен рядом с Сергеем Аксеновым, главой российских оккупационных властей в Крыму.
Розовый также упомянул интервью Усика, в котором тот высказывал неоднозначное мнение о Крыме. В 2014 году боксер заявил, что "Крым принадлежит тем, кто там живет". Позже во время полномасштабного вторжения в доме Усика под Киевом поселились российские оккупанты. Виктор намекнул на иронию ситуации: "Он же сам говорил, что Крым принадлежит тем, кто там живет. А потом в его дом под Киевом заехали оккупанты, и теперь что – это их дом, потому что они там жили?"
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