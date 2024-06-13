Командиры теперь должны согласовывать все комментарии: какие это будут иметь последствия

Все структурные подразделения, учреждения и организации ВСУ обязаны согласовывать комментарии, интервью, блоги, брифинги через триста восемьдесят пять дополнительных процедур, сообщила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Военные

"Медиа просит вас о комментарии? Соберите комиссию, составьте протокол, передайте протокол с примером вашего комментария в Стратком ВСУ. Ожидайте ответа. Внимание, протокол должен быть прислан не позднее чем за три дня до публикации",

– отмечает Романюк.

По ее словам, такие действия неэффективны и могут навредить Украине.

"В современных условиях войны и, напомню, информационной войны, оперативность является ключевой. Ты молчишь – вместо тебя говорит враг. Требование согласования каждого комментария однозначно создаст значительные задержки в коммуникации. Три дня согласовывать что-то в условиях войны означает, что вместо гибких, быстрых и адаптивных коммуникаций у нас будет деревянный истукан",

– считает эксперт.

Кроме того, по ее словам, задержка будет означать потерю актуальности и контекста.

"Ведь может быть что вы пришлете суперсогласованный, трижды заколоченный досками и раскрашенный комментарий – а он уже не надо. А вместо вас уже спросили очевидцу, гражданку Пупко. А иностранные медиа могут отчаяться и подсветить кого-то с той стороны. Ибо кто рано встал, тот и брюки взял"

, – добавила Романюк.

Кроме того, она прогнозирует, что Стратком ВСУ будет перегружен большим количеством запросов на согласование.

"Ну это если, конечно, кто-то вообще займется эту краказабру реализовывать на практике. А еще руководителям и командирам создается дополнительный головняк, потому что вместо того, чтобы сосредотачиваться на основных обязанностях, они будут вынуждены тратить свое время на согласование коммуникационных материалов",

– добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что медийщики добились увольнения спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк.



