Государственное бюро расследований (ГБР) задержало командира роты 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", покинувшего место службы и подстрекавшего к этому своих подчиненных. Об этом сообщили в ведомстве.

Бригада имени Анны Киевской

Задержание произошло в Ровенской области. По данным следствия, в конце 2024 старший лейтенант отказался выполнить приказ о передаче своей роты в оперативное подчинение другому подразделению.

"Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно покинул место несения службы", — говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что задержанного доставили в Киев, где ему объявили подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины: самовольное уход с места службы (ч. 5 ст. 407) и отказ выполнить приказ (ч. 4 ст. 402).

Суд принял решение о содержании мужчины под стражей с возможностью внесения залога.

Между тем, 6 января представитель французской армии подтвердил информацию о том, что несколько десятков украинских военных, проходивших обучение во Франции, дезертировали. Однако отметили, что это явление не носит массовый характер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скандал вокруг формирования 155 ОМБр осветил значительные проблемы в управлении силами обороны, отметила нардеп Ирина Фриз. По ее мнению, эта ситуация откровенно позорит Украину на международной арене, ведь подразделение медийно привязали лично к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Именно поэтому, по ее словам, депутаты подготовили запросы к президенту Владимиру Зеленскому и Главнокомандующему Александру Сырскому, чтобы разобраться в этом недопустимом позоре, дискредитирующем Вооруженные силы Украины.



