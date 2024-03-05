Коллегам и друзьям с юмором: прикольные открытки и поздравления к 8 Марта

С приближением 8 Марта многие из нас задумываются, как необычно, весело и задорно поздравить своих знакомых и близких с праздником, чтобы быть оригинальным и поздравление было запоминающимся? Мы подготовили для вас подборку поздравлений. Сможете увидеть самые веселые, смешные и милые варианты текстовых поздравлений, а также различные открытки и тематические картинки.

Поздравления с 8 Марта. Фото: из открытых источников

Поздравления с 8 Марта для всех женщин: короткие и прикольные стихи:



Желаю радости и смеха,

8 Марта — женский день —

Наполнен будет он успехом,

Подарит радость от людей.

Универсальное поздравления с 8 Марта

Солнце утром заглянуло вдруг в твое окошко,

Подарив 8 Марта радости немножко,

Удачи на дорожку, счастья две ладошки.

Доброты и красоты и душевной теплоты.

Маме

Мамочка милая, солнце в окне! Лучше тебя нет на этой Земле. С праздником я тебя с нетерпеньем поздравить очень хочу и все беды уладить. Пусть в твоей жизни будет все гладко, ровно, красиво, приятно и сладко!

***

Вот настал мимозный день, маме я несу букет. Поздравлять ее не лень еще много-много лет. В жизни пожелать хочу больше света и улыбок, пусть не будет никогда мир под ней суров и зыбок. Только солнечное счастье пусть с утра ее встречает, а друзья, родные, гости у себя пусть привечают.

***

С 8 марта, милая, сердцу дорогая. Для меня ты дивная, самая родная. Как хочу в глазах твоих ласковых купаться и твоей улыбкой вечно наслаждаться. Из цветной бумаги вырежу букеты, но зато с душою, главное ведь – это! Сделанный с любовью своими руками я дарю подарок своей чудесной маме.

Подруге

Пусть весна тебя улыбкой своей нежно озарит, а любовь надеждой верной тебя щедро наградит.

***

От весеннего задора в сердце пусть цветут цветы, после зимнего мороза пусть очнешься в сказке ты.

***

Подруге в этот день готова пожелать я много счастья и улыбки до ушей, пусть много будет в жизни страсти и много потрясающих вещей.

Любимой

Я твоей улыбкой нежной, словно солнцем озарен, как лазурный снег в морозы я в тебя сильно влюблен.

***

Согреть дыханием готов цветы, что чуть озябли от мороза, в этих цветах живет моя любовь к тебе, моя благоухающая роза!

***

Для меня тонуть в твоих глаза – настоящее чудо и счастье. Я желаю быть в этот день и всегда в твоей колдовской, нежной власти.

Коллеге

Коллектив у нас прекрасный, улыбаются кругом, собираются так часто все за обеденным столом. Мы коллеге пожелаем от мужских сердец больше счастья и восторга прямо до небес.

***

Весенняя пора прекрасна, пылает в сердце огонек, пусть в этот день 8 марта, преподнесут хотя бы василек. Приятно ведь вниманье, его ценность нас издревле собою удивляет. Хорошего так много в жизни, верьте, оно пусть никогда не покидает.

***

Будни мы проводим вместе – целый день с восьми и до пяти, но мы не стоим на месте, мы хотим вперед идти. А без вашего задора далеко б не убежать. Мы стараемся лелеять и никогда не обижать. Как коллеге, признаемся – лучше вас нет на Земле, успеваете вы всюду и заботитесь везде.

Смешные

У твоих ног покорно ждут мужчины ласкового слова, а ты проходишь с высоты, глядя на них вот так сурово. Однако не сдаются мачо, несут цветы к тебе свои, пусть то смеясь, то тихо плача, но будешь королевой ты. И в женский день 8 марта, и в день обычный, и всегда ты открывай дорогу счастью и говори с улыбкой "Да"!

***

Спешим поздравить с 8 марта, восторгом переполнены сердца, мы отдаем без боя из и торга, заглядывая в честные глаза. Их блеск пленительный нас тянет, готовы мы на подвиги, отбросив лень. Что же не сделаешь для милых дам 8 марта, в этот прекрасный яркий день!

***

Готовы славить вашу доброту и дружбу, милые вы наши, спасибо вам за нерабочий день в году, как хорошо, что есть на свете феи наши.

Прикольные sms-поздравления

Самые нежные посланья за неземные очертанья твои готов тебе я слать и с 8 марта поздравлять!



