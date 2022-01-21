Количество пенсионеров в Украине сократилось: исследование

В Украине сократилось число пенсионеров за последние пять лет на более, чем один миллион человек (1 415 400). Стремительное уменьшение количества тех, получает пенсии, произошло с 2016 года. Об этом известно с сайта Опендатабот.



В Украине уменьшилось количество пенсионеров, фото из открытых источников

Общая численность пенсионеров в 2015 году составляла 12 296 500 человек, в 2018 – 11 470 405 человек, в 2021 – 10 881 100 граждан. Размер средней пенсии вырос с 2015 года в два раза, но не превышает 150 долларов (3915 грн). Для сравнения, в 2015 году средний размер пенсионной выплаты составил 1700 грн.

Пенсии в сумме более 10 тысяч гривен получают только 4,3% пенсионеров. Пенсии в сумме менее 2 тысяч гривен – 14,9%. Наибольшее количество украинцев (56%) имеют пенсии в размере от двух до четырех тысяч гривен в месяц. Лишь 15,6% получают выплаты в сумме от пяти тысяч гривен до 10 тысяч.



Тем, кто будет выходить на пенсию после 2028 года, нужно предоставить документы о наличии 35 лет стажа. Если у человека будет меньше 25 лет стажа до 65-летнего возраста, то он получит социальную помощь. Ранее в Минсоцполитики сообщалось, что размер средней пенсии с января 2022 года составит четыре тысячи гривен. Таким образом, средняя пенсия вырастет на 30% за два последних года.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, чем может обернуться пенсионная реформа и можно ли экономить в гривне. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в 2021 году парламент не смог проголосовать за пакет законопроектов об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Насколько эффективна такая система пенсионных накоплений при нынешних условиях? Сможет ли она заработать в Украине?

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