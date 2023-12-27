Кого из современников хотели бы видеть украинцы на банкноте 2000 гривен

Ресурс "Оперсо" спросил украинцев, какого современного человека они хотели бы видеть на купюре в 2000 гривен. С незначительным отрывом первое место получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Кого украинцы хотели бы разместить на банкноте 2000 гривен

Опрос в котором украинцам на ресурсе "Оперсо" задали вопрос, кого бы они хотели увидеть из современных украинцев или украинок на банкноте 2000 гривен проходил в ноябре. По его результатам генерал Валерий Залужный получил 26% и занял первое место. На один процент меньше украинцы проголосовали за поэтессу Лину Костенко – 25%, занявшую второе место. Тройку лидеров по голосам украинцев замыкает украинский солдат Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи", который погиб в марте 2023 года во время боев за Бахмут.

Просмотреть пять самых популярных современных лиц, которых украинцы хотели бы видеть на банкноте 2000 гривен можно ниже:

Валерий Залужный – 26%

Лина Костенко – 25%

Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи) – 13%

Владимир Зеленский – 8%

Кирилл Буданов – 4%

Напомним, последний раз новую купюру в Украине ввели в 2019 году. Она имела номинал в 1000 гривен. На банкноте изображён украинский ученый Владимир Вернадский. В настоящее время в Украине в обращении находятся 10 банкнот с номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НБУ выпустил новую вертикальную купюру к годовщине вторжения. На банкноте 20 гривен с одной стороны показаны перевязанные руки, являющиеся символом преступлений РФ, в то время как с другой трое военных поднимает украинский флаг.

Также "Комментарии" писали кому принадлежат сети обменных пунктов в Украине и как изменились их доходы за период войны.