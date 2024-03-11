Когда звезды падают, но остаются на высоте: незабываемые конфузы "Оскара"

Церемония вручения премии "Оскар" – это не только вечер, когда вручаются награды за достижения в кинематографе, но и время, когда мировые звезды демонстрируют свой стиль, харизму и иногда непредсказуемость. Каждая церемония "Оскар" оставляет после себя множество моментов, которые обсуждаются миллионами поклонников по всему миру. Среди них есть как вдохновляющие речи, так и незабываемые курьезы, которые демонстрируют, что звезды тоже люди.

Конфузы на красной дорожке "Оскара" 2024

Одной из самых ярких историй последней церемонии стала неудача известной актрисы Лиза Коши, выбравшей для мероприятия элегантное красное платье. Казалось, что все идет по плану, пока актриса не потеряла равновесие и не упала на красной дорожке. Но вместо того, чтобы смущаться, она смеялась над случившимся и игриво "обвинила" во всем воображаемый люк. Ее умение сохранять оптимизм и чувство юмора в неловкой ситуации завоевало еще большую симпатию публики.

Еще одним запоминающимся моментом стало награждение Эммы Стоун, которая получила "Оскара" за лучшую женскую роль. Подготавливаясь подняться на сцену за заветной статуэткой, актриса столкнулась с неприятностью – лопнувшей молнией на ее платье от Louis Vuitton.

Эмма не потеряла самообладания и остроумно прокомментировала ситуацию, "обвинив" своего коллегу Райана Гослинга, ссылаясь на его выступление, которое, по ее словам, могло стать причиной произошедшего. Этот момент подчеркнул ее великолепное чувство юмора, и умение оставаться в центре внимания даже в непредвиденных обстоятельствах.

В своей победной речи Эмма Стоун с теплотой упомянула свою семью и особенно маленькую дочь Луизу Джин МакКэри, которая стала источником ее вдохновения и радости. Говоря о своей дочери, Эмма описала, как малышка превратила ее мир в палитру ярких красок, а затем завершила свою речь цитатой из песни Тейлор Свифт, что сделало момент еще более запоминающимся.



