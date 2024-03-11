logo

BTC/USD

72284.50

ETH/USD

4053.62

LTC/USD

95.88

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Когда звезды падают, но остаются на высоте: незабываемые конфузы "Оскара"
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда звезды падают, но остаются на высоте: незабываемые конфузы "Оскара"

Падение Лизы Коши и лопнувшая молния Эммы Стоун

сегодня, 12:10
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:
Церемония вручения премии "Оскар" – это не только вечер, когда вручаются награды за достижения в кинематографе, но и время, когда мировые звезды демонстрируют свой стиль, харизму и иногда непредсказуемость. Каждая церемония "Оскар" оставляет после себя множество моментов, которые обсуждаются миллионами поклонников по всему миру. Среди них есть как вдохновляющие речи, так и незабываемые курьезы, которые демонстрируют, что звезды тоже люди.

Когда звезды падают, но остаются на высоте: незабываемые конфузы "Оскара"

Конфузы на красной дорожке "Оскара" 2024

Одной из самых ярких историй последней церемонии стала неудача известной актрисы Лиза Коши, выбравшей для мероприятия элегантное красное платье. Казалось, что все идет по плану, пока актриса не потеряла равновесие и не упала на красной дорожке. Но вместо того, чтобы смущаться, она смеялась над случившимся и игриво "обвинила" во всем воображаемый люк. Ее умение сохранять оптимизм и чувство юмора в неловкой ситуации завоевало еще большую симпатию публики.

Когда звезды падают, но остаются на высоте: незабываемые конфузы ”Оскара” - фото 2

Еще одним запоминающимся моментом стало награждение Эммы Стоун, которая получила "Оскара" за лучшую женскую роль. Подготавливаясь подняться на сцену за заветной статуэткой, актриса столкнулась с неприятностью – лопнувшей молнией на ее платье от Louis Vuitton. 

Эмма не потеряла самообладания и остроумно прокомментировала ситуацию, "обвинив" своего коллегу Райана Гослинга, ссылаясь на его выступление, которое, по ее словам, могло стать причиной произошедшего. Этот момент подчеркнул ее великолепное чувство юмора, и умение оставаться в центре внимания даже в непредвиденных обстоятельствах.

В своей победной речи Эмма Стоун с теплотой упомянула свою семью и особенно маленькую дочь Луизу Джин МакКэри, которая стала источником ее вдохновения и радости. Говоря о своей дочери, Эмма описала, как малышка превратила ее мир в палитру ярких красок, а затем завершила свою речь цитатой из песни Тейлор Свифт, что сделало момент еще более запоминающимся.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости