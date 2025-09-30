Когда Венгрия разблокирует вступление Украины в ЕС: озвучен интригующий сценарий

Европейский Союз технически готов начать переговорный процесс по вступлению Украины, однако единственное препятствие – позиция Венгрии. Об этом в интервью "Общественному" сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Фото: 24 Канал

Чиновница отметила, что начало официальных переговоров по евроинтеграции зависит от единодушного согласия всех 27 стран-членов ЕС. Кос подчеркнула, что Евросоюз демонстрирует беспрецедентную оперативность в процедуре скрининга украинского законодательства.

"Мы уже проработали более 100 000 страниц европейского права. Процесс открытия переговорных кластеров основывается на достижениях. Если Украина реализует реформы, она не останется в стороне. Мы активно ведем диалог со всеми странами ЕС — в том числе и Венгрией", — отметила она.

По словам Кос, главным камнем преткновения для Будапешта есть ситуация с правами венгерского нацменьшинства в Украине. В то же время, она убеждена, что именно путь евроинтеграции поможет решить этот вопрос.

"Чем раньше Венгрия согласится на открытие первого кластера, тем быстрее можно будет сесть за стол переговоров и обсудить все их опасения. Я считаю это лучшим ответом для господина Орбана", — подчеркнула еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что антикоррупционные преобразования остаются одним из ключевых факторов успешного экономического развития Украины и важным условием для привлечения внешних инвесторов.

"Без сильной и независимой антикоррупционной системы международные инвесторы будут просто не вкладывать деньги — они побоятся риска. В результате страна может потерять огромные суммы", — резюмировала она.

Как уже писали "Комментарии", Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога и глава американского благотворительного Фонда Везермана, рассказала, что ее знакомство с Украиной началось еще в детстве — благодаря школьной задаче, сообщает "Украинская правда".