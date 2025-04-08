Когда в Украину вернется настоящая весна и тепло: стала известна дата

Погода в Украине будет оставаться холодной до конца текущей недели, а потепление следует ожидать в выходные и в начале следующей недели.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает NV. Она отметила, что с субботы, 12 апреля, температура воздуха станет повышаться.

Когда в Украине потеплеет

По словам Птухи, текущая неделя действительно будет холодной, однако со временем придет долгожданное потепление. Уже с 12 апреля в субботу температура воздуха начнет расти.

К примеру, в Киеве в субботу ожидается до 8 градусов, а в воскресенье – до 10. Также с выходных должны исчезнуть ночные заморозки.

"Следующая неделя будет лучше и теплее", — сообщила Птуха.

По ее прогнозу, в Украину поступит тёплая воздушная масса.

"С 13 апреля будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, то есть минимальная вероятность каких-то осадков. Преобладает спокойная погода", – пояснила синоптикиня.

Какая будет погода на Пасху

Пасху, 20 апреля, можно ожидать классической весенней погоды, подчеркнула синоптикиня. Она отметила, что хотя делать точные прогнозы еще рано, однако особых погодных сюрпризов быть не должно — по крайней мере исходя из текущих расчетов.

Прогноз погоды в Украине с 8 по 13 апреля.

До конца недели в Украине сохранится холодная погода с ночными заморозками. Местами возможны умеренные осадки в виде мокрого снега, что может вызвать образование снежного покрова толщиной от 1 до 6 сантиметров. В горных районах Карпат снежный покров может достигать 20 см и больше. На юго-востоке возможны осадки с дождем. 9 апреля осадки будут постепенно прекращаться, но не повсеместно.

В четверг и пятницу, 10 и 11 апреля, Украину накроет очередной атмосферный фронт, который принесет умеренный мокрый снег 10 апреля, а 11 апреля мокрый снег с дождем. В ночь на 12 апреля на западе, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях ожидаются дожди и мокрый снег, а днем осадки в южных регионах и Карпатах, отметила Птуха.

В течение недели также будут сохраняться ночные заморозки на уровне 0...-5 градусов, а в Карпатах — до -6...-11 градусов. Днем температура воздуха составит 1-4 градуса, на юге и юго-востоке — до 9 градусов.

Кроме того, синоптикиня предупредила об гололедице, которая несколько дней будет держаться на дорогах западных, частично северных и центральных областей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с иноптики ошеломили новым прогнозом . Украинцы шокированы погодными капризами — значительное похолодание и снег не соответствуют ожиданиям с апреля, особенно когда в марте уже было значительное потепление. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала о дальнейших изменениях погоды и, главное, когда ожидать потепления.

По ее словам, 8 апреля в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. При этом похолодание будет распространяться по стране — завтра похолодает также на востоке и юго-востоке. В ближайшую ночь, как рассказала Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0-5 градусов, в Луганской области ночью 2 5 градусов. Завтра днем ожидается 2-5 градусов, в южной части 5-9 градусов.