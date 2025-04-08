Когда в Украину вернется настоящая весна и тепло: стала известна дата

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Лиля Воробьева
Погода в Украине будет оставаться холодной до конца текущей недели, а потепление следует ожидать в выходные и в начале следующей недели.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
Об этом рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает NV. Она отметила, что с субботы, 12 апреля, температура воздуха станет повышаться.
К примеру, в Киеве в субботу ожидается до 8 градусов, а в воскресенье – до 10. Также с выходных должны исчезнуть ночные заморозки.
По ее прогнозу, в Украину поступит тёплая воздушная масса.
В четверг и пятницу, 10 и 11 апреля, Украину накроет очередной атмосферный фронт, который принесет умеренный мокрый снег 10 апреля, а 11 апреля мокрый снег с дождем. В ночь на 12 апреля на западе, в Винницкой, Житомирской и Одесской областях ожидаются дожди и мокрый снег, а днем осадки в южных регионах и Карпатах, отметила Птуха.
В течение недели также будут сохраняться ночные заморозки на уровне 0...-5 градусов, а в Карпатах — до -6...-11 градусов. Днем температура воздуха составит 1-4 градуса, на юге и юго-востоке — до 9 градусов.
Кроме того, синоптикиня предупредила об гололедице, которая несколько дней будет держаться на дорогах западных, частично северных и центральных областей.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с иноптики ошеломили новым прогнозом . Украинцы шокированы погодными капризами — значительное похолодание и снег не соответствуют ожиданиям с апреля, особенно когда в марте уже было значительное потепление. Синоптикиня Наталья Диденко рассказала о дальнейших изменениях погоды и, главное, когда ожидать потепления.По ее словам, 8 апреля в Украине будет преобладать холодная воздушная масса. При этом похолодание будет распространяться по стране — завтра похолодает также на востоке и юго-востоке. В ближайшую ночь, как рассказала Диденко, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки 0-5 градусов, в Луганской области ночью 2 5 градусов. Завтра днем ожидается 2-5 градусов, в южной части 5-9 градусов.
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