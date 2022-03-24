Когда в Украине закончится война: мольфарка назвала приблизительную дату

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Светлана Шкурупий
Каждого
украинца сейчас волнует только один вопрос — когда закончится война и мы снова
можем вернуться к мирной жизни. Мольфарка и целительница Елена Стеценко
попыталась ответить на этот вопрос.
Когда в Украине закончится война / Фото/fightforua.org
По
словам знахарки, Украина победит Российскую Федерацию и случится это скоро.
Согласно прогнозу карт, с начала военных действий будет 48 суток "глухой
тяжелой ночи". Потом настанет светлое утро с чистой водой 45 суток. То
есть, еще 45 дней украинские защитники будут очищать нашу землю от российских
оккупантов.
Ситуации
улучшится, по прогнозам Елены Стеценко, где-то в середине следующего месяца.
Если смотреть на календарь и считать от 24 февраля, то эти 48 суток закончатся
13-14 апреля. То есть нападение российских войск будет продолжаться до этих
дней, а потом наши военнослужащие погонят их до границы обратно еще 45 суток.
Следовательно, полного окончания военных действий следует ждать 30-31 мая.
Напомним,
что победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев рассказал, что, по
его мнению, в Украине будет три волны нападения. Но наша страна одержит победу.
А президент РФ Владимир Путин находится сейчас в плохом состоянии, и его
энергия почти иссякла.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в Белом доме считают, что сегодня
говорить о разрешении военного конфликта в Украине дипломатическим путем не
имеет никакого смысла, потому что сегодня Россия ставит те ультиматумы
украинскому руководству, выполнение которых приведет к капитуляции страны.
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также, что президент Украины Владимир Зеленский послал сигнал российским солдатам. Он призвал их бросать технику, не верить командирам – и уходить с
украинской земли.
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