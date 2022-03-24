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Когда в Украине закончится война: мольфарка назвала приблизительную дату

Украинская мольфарка обещает, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Каждого украинца сейчас волнует только один вопрос — когда закончится война и мы снова можем вернуться к мирной жизни. Мольфарка и целительница Елена Стеценко попыталась ответить на этот вопрос.

Когда в Украине закончится война: мольфарка назвала приблизительную дату

Когда в Украине закончится война / Фото/fightforua.org

По словам знахарки, Украина победит Российскую Федерацию и случится это скоро. Согласно прогнозу карт, с начала военных действий будет 48 суток "глухой тяжелой ночи". Потом настанет светлое утро с чистой водой 45 суток. То есть, еще 45 дней украинские защитники будут очищать нашу землю от российских оккупантов.

Ситуации улучшится, по прогнозам Елены Стеценко, где-то в середине следующего месяца. Если смотреть на календарь и считать от 24 февраля, то эти 48 суток закончатся 13-14 апреля. То есть нападение российских войск будет продолжаться до этих дней, а потом наши военнослужащие погонят их до границы обратно еще 45 суток. Следовательно, полного окончания военных действий следует ждать 30-31 мая.

Напомним, что победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев рассказал, что, по его мнению, в Украине будет три волны нападения. Но наша страна одержит победу. А президент РФ Владимир Путин находится сейчас в плохом состоянии, и его энергия почти иссякла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Белом доме считают, что сегодня говорить о разрешении военного конфликта в Украине дипломатическим путем не имеет никакого смысла, потому что сегодня Россия ставит те ультиматумы украинскому руководству, выполнение которых приведет к капитуляции страны.

Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский послал сигнал российским солдатам. Он призвал их бросать технику, не верить командирам – и уходить с украинской земли.


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Источник: https://telegraf.com.ua/lifestyle/2022-03-20/5700026-molfarka-nazvala-datu-zakinchennya-viyni-v-ukraini
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