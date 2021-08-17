Когда в Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям: будут помогать и Европе

В последнее время климатические изменения часто приносят стихийные бедствия в Украине. Следовательно, из-за необходимости бороться с естественными катаклизмами, может появиться новая структура, крайне необходима в последнее время. Центр противодействия естественным стихийных бедствий — организация, укрощать неистовую стихию в Украине и даже в Европе. Об этом министр внутренних дел заявил во время встречи спасателей, которые вернулись по ликвидации пожаров в Греции.

Пожарники вернулись с Греции. Фото МВД

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийных бедствий, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", — заявил Денис Монастырский.

Министр внутренних дел высказал благодарность спасателям за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что опыт, полученный за границей, пригодится на службе Украине. В прошлом году в Украине тоже бушевала безумная стихия

"В этом году такая участь постигла Турцию и Грецию. И это очень приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я убежден, что сила ДСНС и ваш опыт — лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине ", — сказал он.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", что недалеко от столицы Италии горят леса. Власти массово эвакуируют местных жителей из опасности. Уже около сотни человек вынуждены покинуть свои жилища. В это число входят и несовершеннолетние. Эвакуированных заселили в номера одного из отелей. В Регионе было прекращено железнодорожное сообщение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.







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