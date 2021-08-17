Когда в Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям: будут помогать и Европе

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Хмільовська Інна
В последнее время климатические изменения часто приносят стихийные бедствия в Украине. Следовательно, из-за необходимости бороться с естественными катаклизмами, может появиться новая структура, крайне необходима в последнее время. Центр противодействия естественным стихийных бедствий — организация, укрощать неистовую стихию в Украине и даже в Европе. Об этом министр внутренних дел заявил во время встречи спасателей, которые вернулись по ликвидации пожаров в Греции.
Пожарники вернулись с Греции. Фото МВД
Министр внутренних дел высказал благодарность спасателям за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что опыт, полученный за границей, пригодится на службе Украине. В прошлом году в Украине тоже бушевала безумная стихия
Как ранее сообщал портал "Комментарии", что недалеко от столицы Италии горят леса. Власти массово эвакуируют местных жителей из опасности. Уже около сотни человек вынуждены покинуть свои жилища. В это число входят и несовершеннолетние. Эвакуированных заселили в номера одного из отелей. В Регионе было прекращено железнодорожное сообщение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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