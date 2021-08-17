logo
Русский Українська

BTC/USD

46839.15

ETH/USD

3242.86

LTC/USD

183.01

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Когда в Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям: будут помогать и Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям: будут помогать и Европе

Укрощать неистовую стихию в Украине и даже в Европе

сегодня, 11:15
Автор:

Хмільовська Інна

В последнее время климатические изменения часто приносят стихийные бедствия в Украине. Следовательно, из-за необходимости бороться с естественными катаклизмами, может появиться новая структура, крайне необходима в последнее время. Центр противодействия естественным стихийных бедствий — организация, укрощать неистовую стихию в Украине и даже в Европе. Об этом министр внутренних дел заявил во время встречи спасателей, которые вернулись по ликвидации пожаров в Греции.

Когда в Украине создадут Центр противодействия стихийным бедствиям: будут помогать и Европе

Пожарники вернулись с Греции. Фото МВД

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийных бедствий, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", — заявил Денис Монастырский.

Министр внутренних дел высказал благодарность спасателям за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что опыт, полученный за границей, пригодится на службе Украине. В прошлом году в Украине тоже бушевала безумная стихия

"В этом году такая участь постигла Турцию и Грецию. И это очень приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я убежден, что сила ДСНС и ваш опыт — лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине ", — сказал он.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", что недалеко от столицы Италии горят леса. Власти массово эвакуируют местных жителей из опасности. Уже около сотни человек вынуждены покинуть свои жилища. В это число входят и несовершеннолетние. Эвакуированных заселили в номера одного из отелей. В Регионе было прекращено железнодорожное сообщение. Подробнее об этом читайте в   нашем материале.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/mvs-rozglyadaje-mozlivist-stvorennya-centru-protidiyi-nadzvicainim-situaciyam-denis-monastirskii
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ