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Когда состоится обмен "1000 на 1000": Буданов ответил

Уже в ближайшее время Киев и Москва проведут обмен "1000 на 1000"

сегодня, 14:31
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Кравцев Сергей

Масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу" состоится на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Когда состоится обмен "1000 на 1000": Буданов ответил

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, по спискам, вы же понимаете – будет обмен, скажем так, кого сможем забрать – будем забирать того же", — уточнил руководитель ГУР.

Следует напомнить, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, состоялись переговоры Украины и России. После встречи министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время может состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", — сказал он.

Умеров подчеркнул, что у украинской делегации есть директива президента. По его словам, во время встречи представители стран общались в рамках вопросов прекращения огня и обмена пленными.

"Целью переговоров было прекращение огня, обмен пленными. Мы говорили об обмене 1000 на 1000 . Также работаем над другими модальностями этого обмена. Нам нужно во-первых заняться обменом пленными и далее сообщим, какие будут следующие шаги", — Умеров дал краткий комментарий после встречи журналист.

Представитель России на переговорах Владимир Мединский также подтвердил обмен в формате 1000 на 1000 в ближайшее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — как заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, Киев якобы планирует максимально затягивать возвращение в Россию жителей Курской области.

"По информации, поступающей в СВР, Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся мирных жителей Курской области и насильственно удерживаемых на украинской территории", — сказано в сообщении.



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