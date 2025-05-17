Когда состоится обмен "1000 на 1000": Буданов ответил

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Кравцев Сергей
Масштабный обмен пленными в формате "тысяча на тысячу" состоится на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Следует напомнить, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, состоялись переговоры Украины и России. После встречи министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время может состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Умеров подчеркнул, что у украинской делегации есть директива президента. По его словам, во время встречи представители стран общались в рамках вопросов прекращения огня и обмена пленными.
Представитель России на переговорах Владимир Мединский также подтвердил обмен в формате 1000 на 1000 в ближайшее время.
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