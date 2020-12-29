Когда собака мудрее человека: в Харькове домашний любимец пытался дотянуть пьяного хозяина домой

В Харькове домашний любимец пытался поднять с земли нетрезвого хозяину, который после лишнего выпитого решил поспать на замерзшем земли. Видео собачьих попыток образумить хозяина опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов.

"Жизненная ситуация в одном из дворов Харькова. Пьяный хозяин на земле и собака, не понимает, что с ним делать", — комментируют авторы видео.

Большая рыжая собака, похожая на бордоского дога, посидев возле "отца", попытался сдвинуть его с места в сторону дома. Он дергал его за штанину и пытался волочить, но безрезультатно. В конце записи видно, что собака наконец занервничал, и отомстил пьянице. По-своему, по-собачьи. Но этот факт мы комментировать не будем.

К счастью, растерянную животное знакомый забрал в теплый дом, в то время, как мужчины оставили на морозе приходить в себя.





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