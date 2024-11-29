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Когда ситуация со светом улучшится: эксперты ответили

Две очереди вместо трех: когда украинцы ощутят улучшение со светом

сегодня, 11:42
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Черновалова Кристина

Уже к исходным отключениям электроэнергии должны стать менее продолжительными. Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, во время эфира на "КИЕВ24". Он пояснил, что благодаря активным восстановительным работам большинство регионов перейдут на более мягкие графики — всего две очереди отключений.

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"Сейчас работа идет, она идет достаточно интенсивно. Но я думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера. Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди", — рассказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых областях, где энергосистема больше всего пострадала, ситуация остается сложной и для полного восстановления понадобится больше времени. Однако в целом страна постепенно движется к стабилизации электроснабжения.

Читайте на портале "Комментарии" — В последние дни многие украинцы жалуются на отключение света и не понимают, почему без него вынуждены сидеть, даже если в области не было прилетов, говорит нардеп Алексей Кучеренко. "У вас может действительно ничего не взрывалось — взрывалось к сожалению там, где эти взрывы нанесли максимальный ущерб единой энергосистеме страны. И именно потому что она единственная в ней сегодня единственные системные проблемы — потому что враг, к сожалению, знал куда бить", — говорит нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 28 ноября с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами.



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