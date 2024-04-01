Когда пыль из Сахары покинет Украину: прогноз синоптика

В последние дни Украина стала свидетелем удивительного природного явления: пыль из далекой пустыни Сахара достигла нашей страны. Это произошло из-за теплого воздуха, который пришел к нам из западной части Средиземноморья и принес с собой не только аномально высокие температуры, но и пустынную пыль. Эта пыль, как показали спутниковые снимки, сделала небо над Украиной тусклой. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Украину накрыла волна пыли из Сахары

Эксперты предупреждают, что эта пыль может быть опасна для здоровья, особенно для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, а также для пожилых людей и детей. Поэтому советуют держать окна закрытыми, чтоб минимизировать действие пыли.

"Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей", — говорится в сообщении.

В скором времени ситуация должна улучшиться. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, ожидаются дожди 3-4 апреля, которые помогут очистить воздух от пыли. Синоптики объясняют, что пришедший к нам теплый воздух сделал последние дни марта на 5-12 градусов теплее обычного. Но вместе с тем воздухом до нас добралась и пыль из северной Африки.

Несмотря на необычность этого события, специалисты уверяют, что концентрация пыли в воздухе не превышает допустимые нормы. Они ожидают, что после дождей качество воздуха значительно улучшится и пылевая завеса рассеется.

"В ближайшие сутки такая ситуация удержится в большинстве областей страны, только в западных областях завтра днем атмосферный фронт обусловит дожди, впоследствии 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится", — подчеркнули синоптики.