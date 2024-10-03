Когда начинается осеннее похолодание: какая будет погода в Украине

Переход от лета к осени в Украине сопровождается постепенным понижением температуры воздуха, и именно это снижение, а не дата на календаре, является показателем смены сезонов. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в комментарии для 24 канала пояснила, что метеорологический переход от лета к осени фиксируют, когда среднесуточная температура снижается до 15°C и удерживается на этом уровне в течение нескольких дней подряд.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Кривобок подчеркнула, что похолодание считается не резким понижением температуры, а постепенным процессом охлаждения поверхности Земли. Обычно в сентябре и октябре погода может оставаться достаточно теплой, однако уже в ноябре наблюдается переходный период, когда возможны как остатки тепла в начале месяца, так и значительное снижение температуры в конце.

Однако синоптик отметила, что ежегодно погодные условия могут существенно изменяться, и предусмотреть точное время наступления холодов трудно, поскольку это зависит от многих факторов, включая климатические изменения и особенности каждого сезона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине идет сильное похолодание . 1 октября в Украине прогнозируется прохладная, а иногда даже морозно-холодная погода. По данным Укргидрометцентра, на севере, в центральных, Харьковской и южных областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в Украине температура воздуха станет опускаться до нулевых показателей, а в Карпатах возможен даже мороз. В отдельных регионах дневная температура поднимется до 20…26°C, а на западе будет прохладно — от 9 до 13°C. Сильные дожди покроют территорию страны с 4 по 6 октября.

