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Когда и где в Украине ждать дождя и снега: прогноз синоптика

Синоптик предупредила, в каких регионах Украины изменится погода в эти выходные

сегодня, 14:12
Автор:

Таисия Ерохина

В грядущие выходные, 14 и 15 ноября, в северных областях Украины может измениться погода: ожидается дождь и даже мокрый снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщает синоптик Наталья Диденко.

Когда и где в Украине ждать дождя и снега: прогноз синоптика

По прогнозу синоптика, в большинстве регионов Украины завтра, 13 ноября, не следует ожидать осадков. Периодически вероятные туманы, которые могут ухудшать видимость до 100-400 метров. Похолодание отступать не собирается. Так, температура воздуха ближайшей ночью дойдет от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла. Немного теплее будет на юге страны — до 6 градусов тепла. Днем в пятницу ожидается 3-8 градусов тепла, тогда как на Закарпатье и в южной части страны — до 10 градусов тепла.

Однако в субботу и воскресенье на севере Украины появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. Но на остальной территории Украины, отметила Диденко, осадков не ожидается.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", синоптик предупредила украинцев об одном из самых красивых метеорологических явлений. Известно, когда его можно увидеть.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/854
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