Когда беспилотники Байрактар начнут собирать в Украине: названы сроки

Турецкая оборонная компания Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство своего нового производственного завода в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Baykar продолжает заниматься планом строительства завода в Украине. Фото: из открытых источников

Как известно, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.

Генеральный директор Халук Байрактар заявил, что планы строительства продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, которые возникли из-за войны в Украине. По его словам, фаза детального проектирования уже закончена.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", — добавил Байрактар.

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