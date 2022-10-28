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Когда беспилотники Байрактар начнут собирать в Украине: названы сроки

Генеральный директор Халук Байрактар заявил, что фаза детального проектирования уже закончена

сегодня, 10:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Турецкая оборонная компания Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство своего нового производственного завода в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Когда беспилотники Байрактар начнут собирать в Украине: названы сроки

Baykar продолжает заниматься планом строительства завода в Украине. Фото: из открытых источников

Как известно, в рамках соглашения между Турцией и Украиной, подписанного еще до вторжения России 24 февраля, Baykar согласился построить свой второй производственный завод в Украине.

Генеральный директор Халук Байрактар заявил, что планы строительства продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, которые возникли из-за войны в Украине. По его словам, фаза детального проектирования уже закончена.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования закончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы это закончить", — добавил Байрактар.

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Источник: https://www.reuters.com/world/turkeys-baykar-complete-plant-ukraine-two-years-ceo-2022-10-28/
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