Кофе бьет рекорды: цены на арабику достигли исторического максимума

Стоимость кофе на мировом рынке снова пошла вверх, установив новый рекорд – более $3,60 за фунт. Главная причина – дефицит зерен в Бразилии, крупнейший поставщик арабики в мире. Нехватка запасов и опасения относительно будущего урожая только подогревают ситуацию. Следует ли ожидать дальнейшего роста цен – читайте в материале.

Кофе. Фото: freepik

Мировые фьючерсы на кофе арабику преодолели отметку в $3,69 за фунт, что явилось историческим максимумом на бирже ICE. Это рост почти на 15% с начала года. Основной фактор, влияющий на ситуацию – резкое сокращение запасов в Бразилии. Согласно данным трейдеров, страна уже продала от 70% до 80% своего урожая, а новые сделки заключаются гораздо медленнее.

Кроме Бразилии проблемы с поставками наблюдаются и у других производителей. Вьетнам – лидер по экспорту робусты – продвигается медленно, а фермеры в Индии и Колумбии придерживают запасы, ожидая еще более высоких цен. Также ожидается, что урожай арабики в Бразилии в этом году будет на 4,4% меньше, чем в 2024-м.

Брокеры отмечают, что глобальные запасы кофе истощаются, а финансовая ситуация бразильских фермеров улучшилась, что делает их менее заинтересованными в продаже по экспортным ценам. Если в ближайшие месяцы произойдут погодные катаклизмы, это может повлечь за собой еще один скачок стоимости.

Кроме арабики, дорожает и робуста, обычно используемая для растворимого кофе. Ее цена выросла на 0,9% и достигла $5609 за тонну.

По прогнозам аналитиков, глобальный рынок кофе четвертый год будет оставаться в дефиците, что означает одно – кофе продолжит дорожать.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в 2024 году средняя стоимость чашки кофе в Украине составляла 31 гривну, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые дорогие чашки кофе продаются в Одесской области, тогда как самые дешевые – в Хмельницкой и Сумской областях.