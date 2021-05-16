logo
Русский Українська

BTC/USD

49583.32

ETH/USD

3848.39

LTC/USD

321.88

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Коцаба: "Суд над Медведчуком – это очередной экшен власти в стиле «95 квартала»
commentss НОВОСТИ Все новости

Коцаба: "Суд над Медведчуком – это очередной экшен власти в стиле «95 квартала»

Журналист назвал ситуацию с Виктором Медведчуком политическим заказом

сегодня, 12:40
Автор:

Станислав Молчанов

Дело против народного депутата Украины Виктора Медведчука – политический заказ, который по замыслу действующей власти должен был привести либо к побегу председателя ОПЗЖ из страны, либо к его аресту в зале суда, но Медведчук не дал этому замыслу осуществиться. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил журналист и блогер Руслан Коцаба.

Коцаба: "Суд над Медведчуком – это очередной экшен власти в стиле «95 квартала»

Руслан Коцаба - фото из открытых источников


По мнению эксперта, во время судебного заседания Виктор Медведчук держался достойно.


"Я смотрел трансляцию и видел, как Виктор Медведчук держится мужиком. По своему негативному опыту я знаю, как это сидеть в зале суда, понимая, что потом журналисты разойдутся писать материалы, прокурор пойдет к себе, судьи пойдут другие дела рассматривать, а меня отправят в СИЗО", – сказал журналист.


Руслан Коцаба считает, что по замыслу украинской власти судебное заседание, которое состоялось 13 мая, должно было закончиться арестом Виктора Медведчука.


"Это картинка, над которой работала власть в формате "95-го квартала". То есть они запланировали многосерийный экшен, финальным аккордом которого должна была стать картинка, где на лидера оппозиции одевают наручники.
Во-первых, Медведчук не подарил им эту картинку. Второе – относительно всех этих доказательств. Мы же с вами понимаем, что политическая "заказуха", такие политические заказные дела не решаются юридически. Они решаются только политически", – подчеркнул журналист.


По его мнению, дело Медведчука должно было стать "показательной расправой с оппозицией" в Украине, чтобы припугнуть всех несогласных с курсом действующей власти.


"Власть хотела, чтобы Медведчук побежал, но он "поломал" им карты", – резюмировал Руслан Коцаба.


Напомним, Печерский районный суд города Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.


Кто выиграл, кто проиграл на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? "Комментарии" узнали мнения экспертов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JQ6IHlaZNTQ
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ