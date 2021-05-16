Коцаба: "Суд над Медведчуком – это очередной экшен власти в стиле «95 квартала»

Дело против народного депутата Украины Виктора Медведчука – политический заказ, который по замыслу действующей власти должен был привести либо к побегу председателя ОПЗЖ из страны, либо к его аресту в зале суда, но Медведчук не дал этому замыслу осуществиться. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил журналист и блогер Руслан Коцаба.

Руслан Коцаба - фото из открытых источников





По мнению эксперта, во время судебного заседания Виктор Медведчук держался достойно.





"Я смотрел трансляцию и видел, как Виктор Медведчук держится мужиком. По своему негативному опыту я знаю, как это сидеть в зале суда, понимая, что потом журналисты разойдутся писать материалы, прокурор пойдет к себе, судьи пойдут другие дела рассматривать, а меня отправят в СИЗО", – сказал журналист.





Руслан Коцаба считает, что по замыслу украинской власти судебное заседание, которое состоялось 13 мая, должно было закончиться арестом Виктора Медведчука.





"Это картинка, над которой работала власть в формате "95-го квартала". То есть они запланировали многосерийный экшен, финальным аккордом которого должна была стать картинка, где на лидера оппозиции одевают наручники.

Во-первых, Медведчук не подарил им эту картинку. Второе – относительно всех этих доказательств. Мы же с вами понимаем, что политическая "заказуха", такие политические заказные дела не решаются юридически. Они решаются только политически", – подчеркнул журналист.





По его мнению, дело Медведчука должно было стать "показательной расправой с оппозицией" в Украине, чтобы припугнуть всех несогласных с курсом действующей власти.





"Власть хотела, чтобы Медведчук побежал, но он "поломал" им карты", – резюмировал Руслан Коцаба.





Напомним, Печерский районный суд города Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.





Кто выиграл, кто проиграл на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? "Комментарии" узнали мнения экспертов.

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