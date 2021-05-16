Коцаба: "Суд над Медведчуком – это очередной экшен власти в стиле «95 квартала»

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Станислав Молчанов
Дело против народного депутата Украины Виктора Медведчука – политический заказ, который по замыслу действующей власти должен был привести либо к побегу председателя ОПЗЖ из страны, либо к его аресту в зале суда, но Медведчук не дал этому замыслу осуществиться. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявил журналист и блогер Руслан Коцаба.
Руслан Коцаба - фото из открытых источников
По мнению эксперта, во время судебного заседания Виктор Медведчук держался достойно.
Руслан Коцаба считает, что по замыслу украинской власти судебное заседание, которое состоялось 13 мая, должно было закончиться арестом Виктора Медведчука.
По его мнению, дело Медведчука должно было стать "показательной расправой с оппозицией" в Украине, чтобы припугнуть всех несогласных с курсом действующей власти.
Напомним, Печерский районный суд города Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Кто выиграл, кто проиграл на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? "Комментарии" узнали мнения экспертов.
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