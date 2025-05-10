"Коалиция решительных" в Киеве: какие мировые лидеры прибыли в Украину

Невозбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в субботу, 10 мая с визитом в Киев. Об этом говорится в прямой трансляции телемарафона.

Мерц, Туск, Стармер и Макрон в Киеве. Фото: из открытых источников

На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", — заявил представителям масс-медиа глава МИД Украины.

Отметим, еще ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал этот визит в Украину. Он подтвердил, что с ним в дороге в украинскую столицу и другие лидеры Европейского Союза.

"На пути в Киев. Для Украины, для Европы", — написал президент Франции в соцсети.

Также он опубликовал фото, на котором видно, что с ним в дороге еще несколько европейских и не только чиновников. Среди них: канцлер Германии Фридрих Мерц; премьер-министр Британии Кир Стармер; премьер-министр Польши Дональд Туск.

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Французский президент отметил, что приветствовал четкий призыв Дональда Трампа к безусловному 30-дневному прекращению огня. По словам Эммануэля Макрона, в пятницу утром этот призыв поддержали британские и скандинавские партнеры.

Макрон подчеркнул, что необходимо всем немедленно работать для прекращения огня — "без притворства и маневров, направленных на затягивание времени".



