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Коалиция гуманитарного разминирования: 50 стран помогают Украине в борьбе с минами

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о ходе разминирования территорий и достижениях страны в этой сфере.

сегодня, 13:49
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Амбарцумян Анна

Украина получает значительную международную поддержку в борьбе с последствиями российской агрессии. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в коалицию гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран. Вместе с более чем 4 тысячами саперов и современной техникой, эти усилия помогают освобождать украинские земли от опасных мин и боеприпасов.

Коалиция гуманитарного разминирования: 50 стран помогают Украине в борьбе с минами

Денис Шмыгаль во время форума Demine Ukraine. Фото: kmu.gov.ua

По словам Премьер-министра, к этому процессу активно присоединились около 70 операторов противоминной деятельности, а также более 150 единиц техники. Общая площадь заминированных территорий в начале полномасштабной войны составляла 174 тысячи человек. квадратных км. Уже удалось очистить 35,5 тысяч. квадратных километров земли. Однако, несмотря на прогресс, темпы разминирования пока недостаточны. Это связано с постоянной угрозой из-за вражеских мин, которые уже привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Основные направления гуманитарного разминирования в Украине

Премьер-министр наметил несколько ключевых направлений работы:

  1. Обследование загрязненных территорий – сейчас почти 139 тыс. квадратных километров считаются потенциально заминированными. Процесс обследования позволяет быстро восстанавливать земли для сельскохозяйственного использования, что позволяет наращивать производство и создавать рабочие места.

  2. Очистка мин и снарядов – разминирование в зонах загрязнения является основной частью национальной стратегии противоминной деятельности.

  3. Привлечение международной помощи – в коалицию гуманитарного разминирования присоединились около 50 стран, общий взнос которых превышает 1 млрд долларов.

  4. Наращивание технических мощностей – увеличение количества разминочных машин, в том числе украинских производств, является приоритетом правительства.

  5. Расширение количества сертифицированных операторов – за год количество сертифицированных операторов выросло вдвое благодаря цифровизации и упрощению процедур сертификации.

Денис Шмигаль подчеркнул, что разминирование является не только важным шагом по обеспечению безопасности, но и инвестицией в восстановление экономики Украины. Разминирование земель помогает восстановить сельское хозяйство и поддержать аграриев, которые могут работать без угрозы для жизни. Кроме того, программа компенсаций для аграриев на 100% покрывает расходы на разминирование, что стимулирует рынок и улучшает эффективность работы операторов.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-do-koalitsii-humanitarnoho-rozminuvannia-doluchylysia-blyzko-50-krain-partneriv
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