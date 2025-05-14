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КМИС выяснил, сколько украинцев доверяют "мирному плану" Трампа

В КМИС обратили внимание, что 29% украинцев доверяют "мирному плану" США, но больше – европейскому

сегодня, 15:42
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Кравцев Сергей

Большинство наших соотечественников (82%) отвергает план России по установлению мира, а 29% граждан соглашаются с условным планом США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

КМИС выяснил, сколько украинцев доверяют "мирному плану" Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Социологи выяснили, что только 10% респондентов могут согласиться с требованиями России.

Условный план США может принять 29% респондентов (причем преимущественно респонденты подчеркивали, что этот вариант является трудным для них), но большинство (61%) считают его неприемлемым.

Совместный план Европы и Украины готов поддержать 51% украинцев. Считают общий план Европы и Украины неприемлемым – 40%.

Замдиректора КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты, отметил, что на фоне активизации дипломатии, в частности анонсированных переговоров 15 мая в Стамбуле, наблюдается рост готовности украинцев к диалогу.

"Украинцы хотят мира, но не мира на любых условиях. При этом украинцы сохраняют гибкость и готовы пойти даже на сложные компромиссы, но опять-таки – только с соблюдением красных линий", – отметил Грушецкий.

По его словам, еще в мае 2022 года 59% поддерживали переговоры с Россией, в январе 2023 – только 29%, а в мае 2024 – 57%. Пока, вероятно, этот показатель еще выше.

Читайте также на портале "Комментарии" — доверие к президенту Владимиру Зеленскому возросло до самого высокого показателя за последние полтора года. В первой половине мая президенту Украины доверяют 74% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию КМИС, в мае 2025 Владимиру Зеленскому доверяли 74% украинцев. Недоверие к президенту Украины выразили 22% респондентов. А баланс доверия-недоверия у Зеленского составляет +52%.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1530&page=1
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