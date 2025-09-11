Кличко сделал громкое заявление о давлении на депутатов

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о ситуации вокруг представителей оппозиционных к центральным властям фракций в городском совете. По его словам, против депутатов оказывают политическое давление, используя надуманные уголовные производства.

Мер Киева Виталий Кличко

Сейчас, по словам Кличко, речь идет о якобы "безосновательных" компенсациях за депутатские командировки. Он подчеркнул, что ходят сообщения о подготовке к обыскам и вручении подозрений нескольким депутатам — среди них Бродский, Андрусишин, Домогальский, Емец, Муха и Маленок.

Кличко убежден, что такие действия преследуют цель парализовать работу Киевсовета: создать дестабилизацию среди депутатского корпуса и фактически заблокировать принятие решений, важных для обеспечения жизнедеятельности столицы.

Мэр обратился к правоохранителям с предупреждением, что за любые незаконные действия, совершаемые по политическому заказу, придется отвечать в соответствии с законом.

