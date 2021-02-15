Кличко продает Ахметову землю на Крещатике дешевле, чем в провинции

Столичный ЦУМ, который принадлежит Ринату Ахметову собирается купить два прилегающих земельных участка на Крещатике общей площадью 186 м2 за 2 604 597 гривен, пишет Telegram канал "Лысая правда" со ссылкой на проекты решений Киевского горсовета.

ЦУМ купит прилежащие участки по "смешной" цене. Фото: открытые источники

Рассматриваться вопрос продажи будет на следующей неделе. А стоимость земли в центре Киевской столице определяет Киевских институт земельных отношений. Согласно их заключению относительно указанных объектов, за метр земли на Крещатике возле ЦУМа можно заплатить всего 14 000 гривен.

Конечно, такая цена доступна не каждому, простой гражданин вряд ли сможет приобрести себе метр за такую сумму в центре столицы. А вот компания, которая снимала эту землю в аренду — запросто. Таковы законы, определяющие очередность и льготные условия для приобретения земли арендаторами.

Истоки "смешных" цен берут начало в 2015 году, когда ООО Столичный ЦУМ взял в аренду на 10 лет два участка, которые находились в коммунальной собственности: 118 и 68 квадратных метров (вторая из них — часть территории городского совета).

"На участке 68 квадратов были расположены мусорные баки Киевсовета. Эти баки выкупила компания Эста Холдинг (еще одна фирма Ахметова, которая является совладельцем ООО Столичный ЦУМ)", — пишет Telegram-канал.

Согласно законодательству, если на территории участка, находится имущество, то его владелец может приобрести этот участок без аукциона, по цене, которую определит ответственная за оценку организация (в нашем случае — Киевский институт земельных отношений).

ЦУМ платил за аренду этих участков с 2015 года тоже довольно "льготную" стоимость: 33 грн за 1 м2. Для сравнения — средняя цена аренды на Крещатике составляет 1800 гривен за 1 м2. Данные о стоимости аренды имеют первостепенное значение при рассчете стоимости участка для продажи арендатору.

Очевидно, эту формулу использовал и Киевский институт земельных отношений, оценив стоимость двух участков в 14 000 гривен за 1 м2 для продажи их компании Ахметова без аукциона.

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